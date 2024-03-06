Тюменскую психбольницу сделают оригинальной и современной

В Тюмени сменят интерьер в «Областной клинической психиатрической больнице», учреждение уже нашло подрядчика на разработку дизайн-проекта. Информация представлена на сайте госзакупок. Внутренний вид учреждения должен стать современным и оригинальным.
«Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке дизайн-проекта для „Областной клинической психиатрической больницы“. Интерьеры помещений должны соответствовать современным тенденциям, быть комфортными для пациентов. Исполнитель должен применить оригинальные архитектурно-художественные решения, использовать „мягкие“, пастельные цвета для оформления пространства», — говорится в документах закупки.
Преображение ждет коридоры и холлы, зону регистратуры, палаты и кабинеты врачей. Мебель в интерьерах должна быть российского производства, со сроком изготовления не более 60 дней.
За разработку дизайна подрядчик получит 400 000 рублей. Исполнителем был выбран индивидуальный предприниматель, ранее уже выполнявший аналогичную работу для психдиспансера в Ноябрьске (ЯНАО).
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