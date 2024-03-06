06 марта 2024

Губернатор Моор рассказал о своей семейной традиции на 8 Марта

Губернатор Моор: без цветов дома теперь никто не остается
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Губернатор Моор рассказал, кому дарит цветы на 8 Марта Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как он начал дарить цветы на 8 Марта своей дочери. О семейной традиции он поведал в своем telegram-канале.

«Возвращаюсь поздно вечером домой с работы. В руках — розы для жены. Навстречу, как обычно, совсем маленькая дочь выходит меня встречать. И бросается на руки от радости! Сначала подумал — сильно соскучилась. Но когда вручил розы супруге, дочка в слезах убежала. Оказалось, что она расстроилась из-за букета. Думала, что цветы для нее!» — сообщил глава региона.

По словам губернатора, тогда он сделал выводы, и больше дома никто не остается без цветов. Ранее URA.RU сообщало о том, как губернатор Моор познакомил подписчиков со своей собакой Вилли.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как он начал дарить цветы на 8 Марта своей дочери. О семейной традиции он поведал в своем telegram-канале. «Возвращаюсь поздно вечером домой с работы. В руках — розы для жены. Навстречу, как обычно, совсем маленькая дочь выходит меня встречать. И бросается на руки от радости! Сначала подумал — сильно соскучилась. Но когда вручил розы супруге, дочка в слезах убежала. Оказалось, что она расстроилась из-за букета. Думала, что цветы для нее!» — сообщил глава региона. По словам губернатора, тогда он сделал выводы, и больше дома никто не остается без цветов. Ранее URA.RU сообщало о том, как губернатор Моор познакомил подписчиков со своей собакой Вилли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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