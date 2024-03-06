Губернатор Моор рассказал о своей семейной традиции на 8 Марта

Губернатор Моор: без цветов дома теперь никто не остается

07 марта 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор рассказал, кому дарит цветы на 8 Марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как он начал дарить цветы на 8 Марта своей дочери. О семейной традиции он поведал в своем telegram-канале. «Возвращаюсь поздно вечером домой с работы. В руках — розы для жены. Навстречу, как обычно, совсем маленькая дочь выходит меня встречать. И бросается на руки от радости! Сначала подумал — сильно соскучилась. Но когда вручил розы супруге, дочка в слезах убежала. Оказалось, что она расстроилась из-за букета. Думала, что цветы для нее!» — сообщил глава региона. По словам губернатора, тогда он сделал выводы, и больше дома никто не остается без цветов. Ранее URA.RU сообщало о том, как губернатор Моор познакомил подписчиков со своей собакой Вилли.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как он начал дарить цветы на 8 Марта своей дочери. О семейной традиции он поведал в своем telegram-канале. «Возвращаюсь поздно вечером домой с работы. В руках — розы для жены. Навстречу, как обычно, совсем маленькая дочь выходит меня встречать. И бросается на руки от радости! Сначала подумал — сильно соскучилась. Но когда вручил розы супруге, дочка в слезах убежала. Оказалось, что она расстроилась из-за букета. Думала, что цветы для нее!» — сообщил глава региона. По словам губернатора, тогда он сделал выводы, и больше дома никто не остается без цветов. Ранее URA.RU сообщало о том, как губернатор Моор познакомил подписчиков со своей собакой Вилли.