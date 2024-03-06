Губернатор Моор рассказал о своей семейной традиции на 8 Марта

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как он начал дарить цветы на 8 Марта своей дочери. О семейной традиции он поведал в своем telegram-канале.
«Возвращаюсь поздно вечером домой с работы. В руках — розы для жены. Навстречу, как обычно, совсем маленькая дочь выходит меня встречать. И бросается на руки от радости! Сначала подумал — сильно соскучилась. Но когда вручил розы супруге, дочка в слезах убежала. Оказалось, что она расстроилась из-за букета. Думала, что цветы для нее!» — сообщил глава региона.
По словам губернатора, тогда он сделал выводы, и больше дома никто не остается без цветов. Ранее URA.RU сообщало о том, как губернатор Моор познакомил подписчиков со своей собакой Вилли.
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