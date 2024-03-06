Губернатор Моор поздравил тюменок с 8 марта

Александр Моор: в жизни каждого мужчины женщина играет особенную роль

07 марта 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор поблагодарил женщин за поддержку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие благотворительном концерте, посвященном Международному женскому дню. Он поблагодарил женщин за поддержку, которую они оказывают своим мужчинам. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В жизни каждого мужчины женщина играет особенную роль. Вы являетесь надежным тылом. Сегодняшний концерт посвящен героям нашего времени, которые с оружием в руках защищают Родину в зоне специальной военной операции. И от имени всех тюменцев я благодарю вас за ту неоценимую поддержку, которую вы оказываете своим мужчинам», — цитирует слава губернатора инфоцентр. Он также предложил почтить память погибших участников спецоперации минутой молчания. Ранее глава региона, в преддверии 8 марта, рассказал о своей семейной традиции.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие благотворительном концерте, посвященном Международному женскому дню. Он поблагодарил женщин за поддержку, которую они оказывают своим мужчинам. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В жизни каждого мужчины женщина играет особенную роль. Вы являетесь надежным тылом. Сегодняшний концерт посвящен героям нашего времени, которые с оружием в руках защищают Родину в зоне специальной военной операции. И от имени всех тюменцев я благодарю вас за ту неоценимую поддержку, которую вы оказываете своим мужчинам», — цитирует слава губернатора инфоцентр. Он также предложил почтить память погибших участников спецоперации минутой молчания. Ранее глава региона, в преддверии 8 марта, рассказал о своей семейной традиции.