МЧС России создало стикеры погибшего тюменского «кота-пожарного» Семена. Скрин

08 марта 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В МЧС появился отряд #Семенычи, в котором более 300 пушистых помощников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники МЧС России в честь погибшего тюменского «кота-пожарного» Семена создали стикеры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Лови ТУТ стикеры с нашим котиком. С Семеном твоя переписка точно будет безопасной», — написала пресс-служба МЧС России в telegram-канале. Они также сообщили, что полтора года назад в ведомстве появился одноименный отряд #Семенычи, в котором уже более 300 пушистых помощников. Кот Семен служил в 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района. В апреле 2023 года он попал под колесами авто и погиб. На тот момент ему было три года. В связи с этим в Тюмени установили памятник известному коту-пожарному. Бронзовую фигуру поставили в сквере «Пожарных и спасателей». Фото: МЧС России, telegram-канал, https://t.me/mchs_official/16700

Сотрудники МЧС России в честь погибшего тюменского «кота-пожарного» Семена создали стикеры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Лови ТУТ стикеры с нашим котиком. С Семеном твоя переписка точно будет безопасной», — написала пресс-служба МЧС России в telegram-канале. Они также сообщили, что полтора года назад в ведомстве появился одноименный отряд #Семенычи, в котором уже более 300 пушистых помощников. Кот Семен служил в 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района. В апреле 2023 года он попал под колесами авто и погиб. На тот момент ему было три года. В связи с этим в Тюмени установили памятник известному коту-пожарному. Бронзовую фигуру поставили в сквере «Пожарных и спасателей».