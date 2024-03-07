07 марта 2024

МЧС России создало стикеры погибшего тюменского «кота-пожарного» Семена. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кунгур, Ледяная пещера. Пермь, кошка, кот, кота гладят
В МЧС появился отряд #Семенычи, в котором более 300 пушистых помощников Фото:

Сотрудники МЧС России в честь погибшего тюменского «кота-пожарного» Семена создали стикеры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Лови ТУТ стикеры с нашим котиком. С Семеном твоя переписка точно будет безопасной», — написала пресс-служба МЧС России в telegram-канале. Они также сообщили, что полтора года назад в ведомстве появился одноименный отряд #Семенычи, в котором уже более 300 пушистых помощников.

Кот Семен служил в 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района. В апреле 2023 года он попал под колесами авто и погиб. На тот момент ему было три года. В связи с этим в Тюмени установили памятник известному коту-пожарному. Бронзовую фигуру поставили в сквере «Пожарных и спасателей».

Фото:

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Сотрудники МЧС России в честь погибшего тюменского «кота-пожарного» Семена создали стикеры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Лови ТУТ стикеры с нашим котиком. С Семеном твоя переписка точно будет безопасной», — написала пресс-служба МЧС России в telegram-канале. Они также сообщили, что полтора года назад в ведомстве появился одноименный отряд #Семенычи, в котором уже более 300 пушистых помощников. Кот Семен служил в 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района. В апреле 2023 года он попал под колесами авто и погиб. На тот момент ему было три года. В связи с этим в Тюмени установили памятник известному коту-пожарному. Бронзовую фигуру поставили в сквере «Пожарных и спасателей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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