В Тюмени увековечат память легендарного кота

В Тюмени установят памятник известному коту-пожарному Семену. Информацию об этом разместила пресс-служба МЧС Тюменской области. Бронзовая фигура будет установлена в сквере «Пожарных и спасателей».
«В следующем году в Тюмени планируется открытие сквера „Пожарных и спасателей“. Там появятся скульптуры и архитектурные формы, олицетворяющие мужество и героизм профессии сотрудников МЧС России. Среди них разместится отлитая из бронзы фигурка известного кота-пожарного Семена», — указано в сообщении ведомства.
Ранее агентство писало о том, что питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. У кота-пожарного была своя страница в соцсетях, за которой наблюдали 1271 человек.
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