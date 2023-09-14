В Тюмени увековечат память легендарного кота

В Тюмени поставят памятник коту-пожарному Семену

15 сентября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Памятник легендарному коту откроют в сквере «Пожарных и спасателей» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени установят памятник известному коту-пожарному Семену. Информацию об этом разместила пресс-служба МЧС Тюменской области. Бронзовая фигура будет установлена в сквере «Пожарных и спасателей». «В следующем году в Тюмени планируется открытие сквера „Пожарных и спасателей“. Там появятся скульптуры и архитектурные формы, олицетворяющие мужество и героизм профессии сотрудников МЧС России. Среди них разместится отлитая из бронзы фигурка известного кота-пожарного Семена», — указано в сообщении ведомства. Ранее агентство писало о том, что питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. У кота-пожарного была своя страница в соцсетях, за которой наблюдали 1271 человек.

В Тюмени установят памятник известному коту-пожарному Семену. Информацию об этом разместила пресс-служба МЧС Тюменской области. Бронзовая фигура будет установлена в сквере «Пожарных и спасателей». «В следующем году в Тюмени планируется открытие сквера „Пожарных и спасателей“. Там появятся скульптуры и архитектурные формы, олицетворяющие мужество и героизм профессии сотрудников МЧС России. Среди них разместится отлитая из бронзы фигурка известного кота-пожарного Семена», — указано в сообщении ведомства. Ранее агентство писало о том, что питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. У кота-пожарного была своя страница в соцсетях, за которой наблюдали 1271 человек.