14 сентября 2023

В Тюмени увековечат память легендарного кота

В Тюмени поставят памятник коту-пожарному Семену
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования ФГП ВО ЖДТ России по служебному собаководству. Ведомственная охрана РЖД. Пермь , кошка, кот
Памятник легендарному коту откроют в сквере «Пожарных и спасателей» Фото:

В Тюмени установят памятник известному коту-пожарному Семену. Информацию об этом разместила пресс-служба МЧС Тюменской области. Бронзовая фигура будет установлена в сквере «Пожарных и спасателей».

«В следующем году в Тюмени планируется открытие сквера „Пожарных и спасателей“. Там появятся скульптуры и архитектурные формы, олицетворяющие мужество и героизм профессии сотрудников МЧС России. Среди них разместится отлитая из бронзы фигурка известного кота-пожарного Семена», — указано в сообщении ведомства.

Ранее агентство писало о том, что питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. У кота-пожарного была своя страница в соцсетях, за которой наблюдали 1271 человек.

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В Тюмени установят памятник известному коту-пожарному Семену. Информацию об этом разместила пресс-служба МЧС Тюменской области. Бронзовая фигура будет установлена в сквере «Пожарных и спасателей». «В следующем году в Тюмени планируется открытие сквера „Пожарных и спасателей“. Там появятся скульптуры и архитектурные формы, олицетворяющие мужество и героизм профессии сотрудников МЧС России. Среди них разместится отлитая из бронзы фигурка известного кота-пожарного Семена», — указано в сообщении ведомства. Ранее агентство писало о том, что питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. У кота-пожарного была своя страница в соцсетях, за которой наблюдали 1271 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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