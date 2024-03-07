07 марта 2024

На тюменском стенде гости выставки «Россия» могут сфотографироваться с Путиным. Фото

Тюменцы представили 3D-модель Путина на выставке «Россия» в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Посетители тюменского стенда могут сфотографироваться с 3D-моделью Путина Фото:

Тюменская область представила уникальную 3D-модель президента России Владимира Путина на выставке-форуме «Россия» в Москве. Любой желающий может сфотографироваться с виртуальным главой РФ, сообщило правительство региона.

«Любой посетитель стенда региона может сфотографироваться или сняться в видеоролике с Владимиром Путиным. Президента РФ можно взять с собой и сфотографировать или снять видео, где угодно», — написало правительство региона в telegram-канале. Помимо того, гостям тюменского стенда подарили маленькие открытки с QR-кодом 3D-модели.

Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил тюменский стенд. В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления.

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Тюменская область представила уникальную 3D-модель президента России Владимира Путина на выставке-форуме «Россия» в Москве. Любой желающий может сфотографироваться с виртуальным главой РФ, сообщило правительство региона. «Любой посетитель стенда региона может сфотографироваться или сняться в видеоролике с Владимиром Путиным. Президента РФ можно взять с собой и сфотографировать или снять видео, где угодно», — написало правительство региона в telegram-канале. Помимо того, гостям тюменского стенда подарили маленькие открытки с QR-кодом 3D-модели. Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил тюменский стенд. В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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