Тюменская область представила уникальную 3D-модель президента России Владимира Путина на выставке-форуме «Россия» в Москве. Любой желающий может сфотографироваться с виртуальным главой РФ, сообщило правительство региона.
«Любой посетитель стенда региона может сфотографироваться или сняться в видеоролике с Владимиром Путиным. Президента РФ можно взять с собой и сфотографировать или снять видео, где угодно», — написало правительство региона в telegram-канале. Помимо того, гостям тюменского стенда подарили маленькие открытки с QR-кодом 3D-модели.
Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил тюменский стенд. В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления.
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