На тюменском стенде гости выставки «Россия» могут сфотографироваться с Путиным. Фото

Тюменцы представили 3D-модель Путина на выставке «Россия» в Москве

08 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Посетители тюменского стенда могут сфотографироваться с 3D-моделью Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменская область представила уникальную 3D-модель президента России Владимира Путина на выставке-форуме «Россия» в Москве. Любой желающий может сфотографироваться с виртуальным главой РФ, сообщило правительство региона. «Любой посетитель стенда региона может сфотографироваться или сняться в видеоролике с Владимиром Путиным. Президента РФ можно взять с собой и сфотографировать или снять видео, где угодно», — написало правительство региона в telegram-канале. Помимо того, гостям тюменского стенда подарили маленькие открытки с QR-кодом 3D-модели. Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил тюменский стенд. В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления.

Тюменская область представила уникальную 3D-модель президента России Владимира Путина на выставке-форуме «Россия» в Москве. Любой желающий может сфотографироваться с виртуальным главой РФ, сообщило правительство региона. «Любой посетитель стенда региона может сфотографироваться или сняться в видеоролике с Владимиром Путиным. Президента РФ можно взять с собой и сфотографировать или снять видео, где угодно», — написало правительство региона в telegram-канале. Помимо того, гостям тюменского стенда подарили маленькие открытки с QR-кодом 3D-модели. Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил тюменский стенд. В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления.