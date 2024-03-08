Тюменцам рассказали какое количество света оптимально для работы

Для комфортной работы нужно выбрать правильную температуру и мощность света

09 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Для комфортной работы стол стоит располагать сбоку от окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для комфортной работы в домашних условиях стол стоит располагать сбоку от окна. Также важно выбрать правильную температуру и мощность искусственного света, рассказал тюменский специалист по освещению и световым решениям Сергей Коробанов. «Оптимальное расположение стола — это чтобы окно находилось от вас сбоку. Слева, если вы правша, и справа — если левша. Так свет будет падать на рабочую поверхность, не перекрываясь монитором и частями вашего тела, и вероятность бликов тоже снизится», — рассказал Коробанов «Тюменской области сегодня». Также важна температура и мощность искусственного света. Мощность освещения для комфортной работы должна быть не ниже 500 люкс, а если работа связана с мелкими объектами — не ниже 750 люкс, добавил специалист. Лучший выбор цветовой температуры освещения — нейтральные 4-4,5 тысячи градусов Кельвина.

Для комфортной работы в домашних условиях стол стоит располагать сбоку от окна. Также важно выбрать правильную температуру и мощность искусственного света, рассказал тюменский специалист по освещению и световым решениям Сергей Коробанов. «Оптимальное расположение стола — это чтобы окно находилось от вас сбоку. Слева, если вы правша, и справа — если левша. Так свет будет падать на рабочую поверхность, не перекрываясь монитором и частями вашего тела, и вероятность бликов тоже снизится», — рассказал Коробанов «Тюменской области сегодня». Также важна температура и мощность искусственного света. Мощность освещения для комфортной работы должна быть не ниже 500 люкс, а если работа связана с мелкими объектами — не ниже 750 люкс, добавил специалист. Лучший выбор цветовой температуры освещения — нейтральные 4-4,5 тысячи градусов Кельвина.