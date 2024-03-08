08 марта 2024
07 марта 2024

Тюменцам рассказали какое количество света оптимально для работы

Для комфортной работы нужно выбрать правильную температуру и мощность света
© Служба новостей «URA.RU»
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Дизайн-сессия по искусственному интеллекту. Челябинск, рабочее место, офис
Для комфортной работы стол стоит располагать сбоку от окна Фото:

Для комфортной работы в домашних условиях стол стоит располагать сбоку от окна. Также важно выбрать правильную температуру и мощность искусственного света, рассказал тюменский специалист по освещению и световым решениям Сергей Коробанов.

«Оптимальное расположение стола — это чтобы окно находилось от вас сбоку. Слева, если вы правша, и справа — если левша. Так свет будет падать на рабочую поверхность, не перекрываясь монитором и частями вашего тела, и вероятность бликов тоже снизится», — рассказал Коробанов «Тюменской области сегодня». Также важна температура и мощность искусственного света.

Мощность освещения для комфортной работы должна быть не ниже 500 люкс, а если работа связана с мелкими объектами — не ниже 750 люкс, добавил специалист. Лучший выбор цветовой температуры освещения — нейтральные 4-4,5 тысячи градусов Кельвина.

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Для комфортной работы в домашних условиях стол стоит располагать сбоку от окна. Также важно выбрать правильную температуру и мощность искусственного света, рассказал тюменский специалист по освещению и световым решениям Сергей Коробанов. «Оптимальное расположение стола — это чтобы окно находилось от вас сбоку. Слева, если вы правша, и справа — если левша. Так свет будет падать на рабочую поверхность, не перекрываясь монитором и частями вашего тела, и вероятность бликов тоже снизится», — рассказал Коробанов «Тюменской области сегодня». Также важна температура и мощность искусственного света. Мощность освещения для комфортной работы должна быть не ниже 500 люкс, а если работа связана с мелкими объектами — не ниже 750 люкс, добавил специалист. Лучший выбор цветовой температуры освещения — нейтральные 4-4,5 тысячи градусов Кельвина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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