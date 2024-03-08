08 марта 2024
07 марта 2024

Еще в одном курганском округе властям пришлось ликвидировать аварию

В городе Макушино Курганской области отключали воду из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, авария на водопроводе, аварийные работы, авария жкх
Подача воды будет осуществляться по графику Фото:

Коммунальным службам удалось справиться с аварией в городе Макушино Курганской области. Вода перестала поступать в дома граждан 8 марта. Утром следующего дня был организован подвоз ресурса. С аналогичной проблемой столкнулись жители из Куртамыша.

«Аварийная ситуация на водопроводной сети устранена. Водоснабжение восстановлено. К ремонту привлекалась спецтехника», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее катайские власти завершили ремонт коммунальной сети. На месте ЧП работали аварийные бригады «Водоканала». Ресурс не поступал к потребителям более суток.

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Коммунальным службам удалось справиться с аварией в городе Макушино Курганской области. Вода перестала поступать в дома граждан 8 марта. Утром следующего дня был организован подвоз ресурса. С аналогичной проблемой столкнулись жители из Куртамыша. «Аварийная ситуация на водопроводной сети устранена. Водоснабжение восстановлено. К ремонту привлекалась спецтехника», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее катайские власти завершили ремонт коммунальной сети. На месте ЧП работали аварийные бригады «Водоканала». Ресурс не поступал к потребителям более суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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