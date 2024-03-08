Еще в одном курганском округе властям пришлось ликвидировать аварию

Коммунальным службам удалось справиться с аварией в городе Макушино Курганской области. Вода перестала поступать в дома граждан 8 марта. Утром следующего дня был организован подвоз ресурса. С аналогичной проблемой столкнулись жители из Куртамыша.
«Аварийная ситуация на водопроводной сети устранена. Водоснабжение восстановлено. К ремонту привлекалась спецтехника», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Коммунальным службам удалось справиться с аварией в городе Макушино Курганской области. Вода перестала поступать в дома граждан 8 марта. Утром следующего дня был организован подвоз ресурса. С аналогичной проблемой столкнулись жители из Куртамыша. «Аварийная ситуация на водопроводной сети устранена. Водоснабжение восстановлено. К ремонту привлекалась спецтехника», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее катайские власти завершили ремонт коммунальной сети. На месте ЧП работали аварийные бригады «Водоканала». Ресурс не поступал к потребителям более суток.