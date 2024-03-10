10 марта 2024
09 марта 2024

ФСБ поймала курганского пенсионера, который призывал к ликвидации полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ возбудила уголовное дело на пенсионера за призывы к расправе над полицией Фото:

В Курганской области ФСБ возбудила уголовное дело на жителя Шадринска, который публично призывал к ликвидации полицейских и чиновников. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области.

«В Шадринске сотрудники УФСБ установили пользователя, публично призывавшего к ликвидации сотрудников полиции. Владелец аккаунта призывал к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников полиции, государственных деятелей и смене власти в стране. На пенсионера возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве. Мужчина раскаялся в содеянном и дает признательные показания.

По данным УФСБ, всего в 2023 году в регионе было выявлено и привлечено к административное ответственности более 30 местных жителей. Все фигуранты распространяли террористические и экстремистские материалы в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала хакера из Кургана, который взламывал сайты госучреждений. Также сообщалось, что пограничники задержали двух жителей Курганской области за незаконную добычу рачков. Мужчин оштрафовали более на 3,5 млн рублей.

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В Курганской области ФСБ возбудила уголовное дело на жителя Шадринска, который публично призывал к ликвидации полицейских и чиновников. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «В Шадринске сотрудники УФСБ установили пользователя, публично призывавшего к ликвидации сотрудников полиции. Владелец аккаунта призывал к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников полиции, государственных деятелей и смене власти в стране. На пенсионера возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве. Мужчина раскаялся в содеянном и дает признательные показания. По данным УФСБ, всего в 2023 году в регионе было выявлено и привлечено к административное ответственности более 30 местных жителей. Все фигуранты распространяли террористические и экстремистские материалы в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала хакера из Кургана, который взламывал сайты госучреждений. Также сообщалось, что пограничники задержали двух жителей Курганской области за незаконную добычу рачков. Мужчин оштрафовали более на 3,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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