ФСБ поймала курганского пенсионера, который призывал к ликвидации полицейских

11 марта 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

ФСБ возбудила уголовное дело на пенсионера за призывы к расправе над полицией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ФСБ возбудила уголовное дело на жителя Шадринска, который публично призывал к ликвидации полицейских и чиновников. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «В Шадринске сотрудники УФСБ установили пользователя, публично призывавшего к ликвидации сотрудников полиции. Владелец аккаунта призывал к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников полиции, государственных деятелей и смене власти в стране. На пенсионера возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве. Мужчина раскаялся в содеянном и дает признательные показания. По данным УФСБ, всего в 2023 году в регионе было выявлено и привлечено к административное ответственности более 30 местных жителей. Все фигуранты распространяли террористические и экстремистские материалы в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала хакера из Кургана, который взламывал сайты госучреждений. Также сообщалось, что пограничники задержали двух жителей Курганской области за незаконную добычу рачков. Мужчин оштрафовали более на 3,5 млн рублей.

В Курганской области ФСБ возбудила уголовное дело на жителя Шадринска, который публично призывал к ликвидации полицейских и чиновников. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «В Шадринске сотрудники УФСБ установили пользователя, публично призывавшего к ликвидации сотрудников полиции. Владелец аккаунта призывал к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников полиции, государственных деятелей и смене власти в стране. На пенсионера возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве. Мужчина раскаялся в содеянном и дает признательные показания. По данным УФСБ, всего в 2023 году в регионе было выявлено и привлечено к административное ответственности более 30 местных жителей. Все фигуранты распространяли террористические и экстремистские материалы в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала хакера из Кургана, который взламывал сайты госучреждений. Также сообщалось, что пограничники задержали двух жителей Курганской области за незаконную добычу рачков. Мужчин оштрафовали более на 3,5 млн рублей.