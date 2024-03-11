Генерал Соболев объяснил заявление Буданова о новых операциях в Крыму

11 марта 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

https://ps.ura.news/844948 Фото: Виталий Страхов © URA.RU Слова начальника украинской разведки Кирилла Буданова* о некой «серьезной операции» в Крыму — попытка навредить России и сорвать там курортный сезон. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Заявление начальника ГУР Украины Кирилла Буданова — нечто из области информационной войны. Речь идет о попытке как-то навредить России. Например, сорвать курортный сезон в Крыму. Впрочем, экономика нашей страны имеет неплохой запас прочности. Так что если турпоток в Крым на фоне угроз этих угроз заметно снизится, то нам, я уверен, хватит ресурсов, чтобы поддержать жителей полуострова. Переживем!» — прокомментировал «Ридусу» заявление Буданова Виктор Соболев. Соболев отметил, что Украина сегодня не способна на «крупные операции в Крыму». Заявление начальника украинской разведки «о серьезной операции» уже приняли к сведению спецслужбы РФ. Вполне вероятно, что под этим подразумеваются очередные атаки беспилотниками. *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Слова начальника украинской разведки Кирилла Буданова* о некой «серьезной операции» в Крыму — попытка навредить России и сорвать там курортный сезон. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Заявление начальника ГУР Украины Кирилла Буданова — нечто из области информационной войны. Речь идет о попытке как-то навредить России. Например, сорвать курортный сезон в Крыму. Впрочем, экономика нашей страны имеет неплохой запас прочности. Так что если турпоток в Крым на фоне угроз этих угроз заметно снизится, то нам, я уверен, хватит ресурсов, чтобы поддержать жителей полуострова. Переживем!» — прокомментировал «Ридусу» заявление Буданова Виктор Соболев. Соболев отметил, что Украина сегодня не способна на «крупные операции в Крыму». Заявление начальника украинской разведки «о серьезной операции» уже приняли к сведению спецслужбы РФ. Вполне вероятно, что под этим подразумеваются очередные атаки беспилотниками. *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов