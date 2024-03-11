Тюменца, открывшего огонь по полицейскому, отправили под арест

В Тюмени мужчину, который выстрелил в полицейского во время проверки документ, отправили под арест. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел ночью 10 марта.
«Судом арестован 23-летний житель города Тюмени, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). <…> В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК.
Тюменец во время проверки документов выстрелил в сотрудника полиции из сигнального пистолета. Потом мужчина попытался скрыться, однако его задержали. Как ранее писало URA.RU, в результате инцидента полицейский получил ранение руки. По данным telegram-каналов, нападавший является работником МЧС.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.