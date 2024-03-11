11 марта 2024

В Тюмени сотрудник МЧС выстрелил в полицейского, который его преследовал

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, мигалка, полиция, дпс
Сотрудники ГИБДД остановили мужчину в частном секторе Тюмени для проверки Фото:

В Тюмени работник МЧС, уходя от погони, выстрелил в сотрудника ГИБДД из сигнального пистолета. В результате инцидента полицейский получил ранение руки. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«МЧСник Иван гулял по частному сектору, когда попался на глаза патрулю ГИБДД — они приняли его за „торчка“ и остановились. Пацан нафантазировал, что сейчас его подставят, и убежал. Пока уносил ноги, отстреливался сигнальным пистолетом, ранил полицейского», — указано в публикации Ural Mash.

Там добавили, что после непродолжительного преследования стрелок был задержан. По данным источников Ural Mash, при обыске у него нашли патроны, камеру GoPro, молоток, газовый баллончик и трафареты с экстремистскими лозунгами и краску. За применение насилия в отношении представителя власти на тюменца завели уголовное дело. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

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В Тюмени работник МЧС, уходя от погони, выстрелил в сотрудника ГИБДД из сигнального пистолета. В результате инцидента полицейский получил ранение руки. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «МЧСник Иван гулял по частному сектору, когда попался на глаза патрулю ГИБДД — они приняли его за „торчка“ и остановились. Пацан нафантазировал, что сейчас его подставят, и убежал. Пока уносил ноги, отстреливался сигнальным пистолетом, ранил полицейского», — указано в публикации Ural Mash. Там добавили, что после непродолжительного преследования стрелок был задержан. По данным источников Ural Mash, при обыске у него нашли патроны, камеру GoPro, молоток, газовый баллончик и трафареты с экстремистскими лозунгами и краску. За применение насилия в отношении представителя власти на тюменца завели уголовное дело. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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