В Тюмени сотрудник МЧС выстрелил в полицейского, который его преследовал

12 марта 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД остановили мужчину в частном секторе Тюмени для проверки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени работник МЧС, уходя от погони, выстрелил в сотрудника ГИБДД из сигнального пистолета. В результате инцидента полицейский получил ранение руки. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «МЧСник Иван гулял по частному сектору, когда попался на глаза патрулю ГИБДД — они приняли его за „торчка“ и остановились. Пацан нафантазировал, что сейчас его подставят, и убежал. Пока уносил ноги, отстреливался сигнальным пистолетом, ранил полицейского», — указано в публикации Ural Mash. Там добавили, что после непродолжительного преследования стрелок был задержан. По данным источников Ural Mash, при обыске у него нашли патроны, камеру GoPro, молоток, газовый баллончик и трафареты с экстремистскими лозунгами и краску. За применение насилия в отношении представителя власти на тюменца завели уголовное дело. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

В Тюмени работник МЧС, уходя от погони, выстрелил в сотрудника ГИБДД из сигнального пистолета. В результате инцидента полицейский получил ранение руки. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «МЧСник Иван гулял по частному сектору, когда попался на глаза патрулю ГИБДД — они приняли его за „торчка“ и остановились. Пацан нафантазировал, что сейчас его подставят, и убежал. Пока уносил ноги, отстреливался сигнальным пистолетом, ранил полицейского», — указано в публикации Ural Mash. Там добавили, что после непродолжительного преследования стрелок был задержан. По данным источников Ural Mash, при обыске у него нашли патроны, камеру GoPro, молоток, газовый баллончик и трафареты с экстремистскими лозунгами и краску. За применение насилия в отношении представителя власти на тюменца завели уголовное дело. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.