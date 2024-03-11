В ЯНАО перевозчик, утопивший трех человек, избежал колонии

12 марта 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Нелегальный перевозчик, ответственный за гибель людей, получил принудительные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Тазовского района ЯНАО приговорил нелегального перевозчика, допустившего гибель трех человек на реке, к принудительным работам. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры УрФО. «На Ямале нелегальный перевозчик осужден за нарушения при управлении маломерным судном, повлекшие смерть трех лиц. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Следствием и судом установлено, что мужчина, не имеющий прав управления маломерным судном, 6 августа 2022 года перевозил пассажиров от фактории Юрибей в сторону реки Яра-Яха. Он допустил опрокидывание судна, в результате которого погибло три человека. В числе погибших был маленький ребенок 2020 года рождения. Кроме того, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в лодке «Камчатка» не имелось спасательных средств, а водитель не имел прав на управление маломерным судном. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд в марте 2023 года.

Суд Тазовского района ЯНАО приговорил нелегального перевозчика, допустившего гибель трех человек на реке, к принудительным работам. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры УрФО. «На Ямале нелегальный перевозчик осужден за нарушения при управлении маломерным судном, повлекшие смерть трех лиц. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Следствием и судом установлено, что мужчина, не имеющий прав управления маломерным судном, 6 августа 2022 года перевозил пассажиров от фактории Юрибей в сторону реки Яра-Яха. Он допустил опрокидывание судна, в результате которого погибло три человека. В числе погибших был маленький ребенок 2020 года рождения. Кроме того, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в лодке «Камчатка» не имелось спасательных средств, а водитель не имел прав на управление маломерным судном. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд в марте 2023 года.