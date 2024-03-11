11 марта 2024

В ЯНАО перевозчик, утопивший трех человек, избежал колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Катер. Курган, катер, река тобол, лодка
Нелегальный перевозчик, ответственный за гибель людей, получил принудительные работы Фото:

Суд Тазовского района ЯНАО приговорил нелегального перевозчика, допустившего гибель трех человек на реке, к принудительным работам. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры УрФО.

«На Ямале нелегальный перевозчик осужден за нарушения при управлении маломерным судном, повлекшие смерть трех лиц. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Следствием и судом установлено, что мужчина, не имеющий прав управления маломерным судном, 6 августа 2022 года перевозил пассажиров от фактории Юрибей в сторону реки Яра-Яха. Он допустил опрокидывание судна, в результате которого погибло три человека.

В числе погибших был маленький ребенок 2020 года рождения. Кроме того, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в лодке «Камчатка» не имелось спасательных средств, а водитель не имел прав на управление маломерным судном. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд в марте 2023 года.

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Суд Тазовского района ЯНАО приговорил нелегального перевозчика, допустившего гибель трех человек на реке, к принудительным работам. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры УрФО. «На Ямале нелегальный перевозчик осужден за нарушения при управлении маломерным судном, повлекшие смерть трех лиц. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Следствием и судом установлено, что мужчина, не имеющий прав управления маломерным судном, 6 августа 2022 года перевозил пассажиров от фактории Юрибей в сторону реки Яра-Яха. Он допустил опрокидывание судна, в результате которого погибло три человека. В числе погибших был маленький ребенок 2020 года рождения. Кроме того, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в лодке «Камчатка» не имелось спасательных средств, а водитель не имел прав на управление маломерным судном. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд в марте 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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