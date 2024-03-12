Житель Тюменской области пырнул возлюбленную ножом в живот

Житель Тобольского района (Тюменская область) из ревности напал на свою возлюбленную с ножом и пырнул ее в живот. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Преступник получил условный срок.
«В одной из квартир в селе Санниково Тобольского района произошел конфликт между обвиняемым и потерпевшей. Причиной стала ревность. Мужчина нанес женщине удар в ножом в живот, причинив ее здоровью тяжкий вред», — рассказали в суде.
Преступление произошло в ноябре 2023 года, однако приговор был вынесен только сейчас. В суде обвиняемый раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.
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