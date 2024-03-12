12 марта 2024

Житель Тюменской области пырнул возлюбленную ножом в живот

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
За нападение с ножом мужчине дали три года условно Фото:

Житель Тобольского района (Тюменская область) из ревности напал на свою возлюбленную с ножом и пырнул ее в живот. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Преступник получил условный срок.

«В одной из квартир в селе Санниково Тобольского района произошел конфликт между обвиняемым и потерпевшей. Причиной стала ревность. Мужчина нанес женщине удар в ножом в живот, причинив ее здоровью тяжкий вред», — рассказали в суде.

Преступление произошло в ноябре 2023 года, однако приговор был вынесен только сейчас. В суде обвиняемый раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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Житель Тобольского района (Тюменская область) из ревности напал на свою возлюбленную с ножом и пырнул ее в живот. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Преступник получил условный срок. «В одной из квартир в селе Санниково Тобольского района произошел конфликт между обвиняемым и потерпевшей. Причиной стала ревность. Мужчина нанес женщине удар в ножом в живот, причинив ее здоровью тяжкий вред», — рассказали в суде. Преступление произошло в ноябре 2023 года, однако приговор был вынесен только сейчас. В суде обвиняемый раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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