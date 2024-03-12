В депобразования Салехарда освободилось место директора. Скрин

Директор департамента образования Салехарда Казыева ушла в отставку

13 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Директор депобразования Салехарда Оксана Казыева ушла в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Директор департамента образования Салехарда (ЯНАО) Оксана Казыева покинула пост. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Директор депобразования Салехарда Казыева ушла в отставку. Конкурс на вакантную должность еще не объявлен, обязанности чиновницы выполняет заместитель начальника департамента Василий Зеленов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы. По данным источников URA.RU в политических кругах, ее увольнение объясняется личным желанием и не связано со сложностями, происходящими в городских школах. В департаменте не происходит системных перестановок, обязанности руководителя временно исполняет заместитель чиновницы, а значит связывать отставку с системными проблемами по меньшей мере преждевременно. О намерениях Казыевой уйти с поста стало известно еще в январе. Она собиралась переехать в Челябинскую область. В октябре 2023 года родители учащихся второй школы пожаловались в прокуратуру на многочисленные нарушения, связанные с переполнением образовательного учреждения. Прокуратура внесла представление по устранению выявленных недостатков. Замечания были устранены. А прошлым летом, завхозы школ окружной столицы стали фигурантами уголовных дел. Суд Салехарда 7 марта вынес приговор одному из них, в отношении второго уголовное дело еще расследуется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента образования Салехарда (ЯНАО) Оксана Казыева покинула пост. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Директор депобразования Салехарда Казыева ушла в отставку. Конкурс на вакантную должность еще не объявлен, обязанности чиновницы выполняет заместитель начальника департамента Василий Зеленов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии окружной столицы. По данным источников URA.RU в политических кругах, ее увольнение объясняется личным желанием и не связано со сложностями, происходящими в городских школах. В департаменте не происходит системных перестановок, обязанности руководителя временно исполняет заместитель чиновницы, а значит связывать отставку с системными проблемами по меньшей мере преждевременно. О намерениях Казыевой уйти с поста стало известно еще в январе. Она собиралась переехать в Челябинскую область. В октябре 2023 года родители учащихся второй школы пожаловались в прокуратуру на многочисленные нарушения, связанные с переполнением образовательного учреждения. Прокуратура внесла представление по устранению выявленных недостатков. Замечания были устранены. А прошлым летом, завхозы школ окружной столицы стали фигурантами уголовных дел. Суд Салехарда 7 марта вынес приговор одному из них, в отношении второго уголовное дело еще расследуется.