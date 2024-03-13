Мэр Тобольска навестил ветерана войны и поздравил ее с днем рождения

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Церемония прощания с Сергеем Лухмановым. Верхняя Пышма, церемония прощания, букет цветов
Ветерану Александре Зольниковой исполнилось 95 лет Фото:

Мэр Тобольска Максим Афанасьев поздравил с 95-летием жительницу Тобольска, ветерана ВОВ Александру Зольникову. Об этом глава мэрии написал в своем telegram-канале.

«Зольниковой Александре Ивановне, ветерану Великой Отечественной войны (участнице трудового фронта), ветерану труда, исполнилось 95 лет. В годы войны она работала разнорабочей в колхозе в деревне Кузьмина Тобольского района. Награждена медалями „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.“ и „Ветеран труда“, воспитала трех детей, шесть внуков и 15 правнуков», — написал Афанасьев.

Мэр Тобольска пожелал имениннице долгих лет, здоровья и тепла близких. Он также рассказал об упражнениях для ума, которые позволяют ветерану сохранять долголетие. Александра Ивановна увлекается чтением и счетом в столбик.

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Мэр Тобольска Максим Афанасьев поздравил с 95-летием жительницу Тобольска, ветерана ВОВ Александру Зольникову. Об этом глава мэрии написал в своем telegram-канале. «Зольниковой Александре Ивановне, ветерану Великой Отечественной войны (участнице трудового фронта), ветерану труда, исполнилось 95 лет. В годы войны она работала разнорабочей в колхозе в деревне Кузьмина Тобольского района. Награждена медалями „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.“ и „Ветеран труда“, воспитала трех детей, шесть внуков и 15 правнуков», — написал Афанасьев. Мэр Тобольска пожелал имениннице долгих лет, здоровья и тепла близких. Он также рассказал об упражнениях для ума, которые позволяют ветерану сохранять долголетие. Александра Ивановна увлекается чтением и счетом в столбик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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