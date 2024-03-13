Мэр Тобольска навестил ветерана войны и поздравил ее с днем рождения

13 марта 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Ветерану Александре Зольниковой исполнилось 95 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Тобольска Максим Афанасьев поздравил с 95-летием жительницу Тобольска, ветерана ВОВ Александру Зольникову. Об этом глава мэрии написал в своем telegram-канале. «Зольниковой Александре Ивановне, ветерану Великой Отечественной войны (участнице трудового фронта), ветерану труда, исполнилось 95 лет. В годы войны она работала разнорабочей в колхозе в деревне Кузьмина Тобольского района. Награждена медалями „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.“ и „Ветеран труда“, воспитала трех детей, шесть внуков и 15 правнуков», — написал Афанасьев. Мэр Тобольска пожелал имениннице долгих лет, здоровья и тепла близких. Он также рассказал об упражнениях для ума, которые позволяют ветерану сохранять долголетие. Александра Ивановна увлекается чтением и счетом в столбик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тобольска Максим Афанасьев поздравил с 95-летием жительницу Тобольска, ветерана ВОВ Александру Зольникову. Об этом глава мэрии написал в своем telegram-канале. «Зольниковой Александре Ивановне, ветерану Великой Отечественной войны (участнице трудового фронта), ветерану труда, исполнилось 95 лет. В годы войны она работала разнорабочей в колхозе в деревне Кузьмина Тобольского района. Награждена медалями „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.“ и „Ветеран труда“, воспитала трех детей, шесть внуков и 15 правнуков», — написал Афанасьев. Мэр Тобольска пожелал имениннице долгих лет, здоровья и тепла близких. Он также рассказал об упражнениях для ума, которые позволяют ветерану сохранять долголетие. Александра Ивановна увлекается чтением и счетом в столбик.