В Тюмени под окнами нашли мертвую женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело нашли в районе Широтной Фото:

В Тюмени в районе 19:00 наши тело женщины, которая выпала из дома по улице Широтной. Об этом URA.RU сообщил человек, знакомый с ситуацией.

«Сегодня в районе 19:00 в одном из домов по улице Широтной из окна выпала женщина. По данным очевидцев, на вид около 50 лет», — рассказал собеседник URA.RU.

По словам регионального департамента здравоохранения, вызов поступил в 19:04, прибытие бригады скорой помощи в 19:12. Врачи констатировали смерть.

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В Тюмени в районе 19:00 наши тело женщины, которая выпала из дома по улице Широтной. Об этом URA.RU сообщил человек, знакомый с ситуацией. «Сегодня в районе 19:00 в одном из домов по улице Широтной из окна выпала женщина. По данным очевидцев, на вид около 50 лет», — рассказал собеседник URA.RU. По словам регионального департамента здравоохранения, вызов поступил в 19:04, прибытие бригады скорой помощи в 19:12. Врачи констатировали смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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