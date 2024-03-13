В Тюмени под окнами нашли мертвую женщину

Тело нашли в районе Широтной
В Тюмени в районе 19:00 наши тело женщины, которая выпала из дома по улице Широтной. Об этом URA.RU сообщил человек, знакомый с ситуацией.
«Сегодня в районе 19:00 в одном из домов по улице Широтной из окна выпала женщина. По данным очевидцев, на вид около 50 лет», — рассказал собеседник URA.RU.
По словам регионального департамента здравоохранения, вызов поступил в 19:04, прибытие бригады скорой помощи в 19:12. Врачи констатировали смерть.
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