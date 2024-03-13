В Тюмени юной спортсменке, оставшейся без награды, заплатят 30 тысяч рублей

14 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Девочку оставили без денежного приза после соревнований по плаванию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Федерация плавания Тюменской области заплатит 30 тысяч рублей юной спортсменке, которую оставили без денежного приза после соревнований. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Пострадавшая заняла в соревнованиях пятое место. По собственному решению родители участников соревнований собрали деньги для награждения победителей и призеров, занявших с 1-го по 6-е место. Девушка получила медаль, диплом, но по какой-то причине осталась без конверта с деньгами. Тем самым ей причинили физические и нравственные страдания, выразившиеся в сильных переживаниях, что сказалось на ухудшении дальнейших спортивных результатов», — говорится в сообщении. Известно, что мама юной пловчихи пыталась решить вопрос в досудебном порядке. Она связалась с главным судьей соревнований и договорилась о том, чтобы на следующих состязаниях ее дочери вручили денежный приз. Однако денег девушка снова не увидела. Мать пловчихи обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области, обращение было передано в прокуратуру региона для организации проверки. В последующем судебном иске речь шла о компенсации морального вреда на сумму в 200 тысяч рублей, однако суд лишь частично удовлетворил требования прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федерация плавания Тюменской области заплатит 30 тысяч рублей юной спортсменке, которую оставили без денежного приза после соревнований. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Пострадавшая заняла в соревнованиях пятое место. По собственному решению родители участников соревнований собрали деньги для награждения победителей и призеров, занявших с 1-го по 6-е место. Девушка получила медаль, диплом, но по какой-то причине осталась без конверта с деньгами. Тем самым ей причинили физические и нравственные страдания, выразившиеся в сильных переживаниях, что сказалось на ухудшении дальнейших спортивных результатов», — говорится в сообщении. Известно, что мама юной пловчихи пыталась решить вопрос в досудебном порядке. Она связалась с главным судьей соревнований и договорилась о том, чтобы на следующих состязаниях ее дочери вручили денежный приз. Однако денег девушка снова не увидела. Мать пловчихи обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области, обращение было передано в прокуратуру региона для организации проверки. В последующем судебном иске речь шла о компенсации морального вреда на сумму в 200 тысяч рублей, однако суд лишь частично удовлетворил требования прокуратуры.