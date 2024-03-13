13 марта 2024

Пенсионеру из ЯНАО грозит срок за пойманного осетра

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , рыба, осетр, агро2022
Пенсионеру грозит реальный срок за вылов осетра Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники транспортной полиции задержали 67-летнего ямальца, который рыбачил при помощи сети. Среди его улова был обнаружен сибирский осетр, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления транспортной полиции по УрФО.

«На реке Горная Обь транспортные полицейские выявили 67-летнего гражданина, который рыбачил при помощи запрещенной капроновой сети. При осмотре орудия лова полицейские обнаружили и изъяли особь рыбы пеляди и одну особь сибирского осетра, занесенную в красную книгу. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Ихтиологическая экспертиза установила, что ущерб, причиненный природным ресурсам, составил около 480 тысяч рублей. Сеть, снегоход и другие орудия лова изъяты в качестве вещественных доказательств. Уголовное дело расследуется полицейскими Новоуренгойского линейного отдела.

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В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники транспортной полиции задержали 67-летнего ямальца, который рыбачил при помощи сети. Среди его улова был обнаружен сибирский осетр, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления транспортной полиции по УрФО. «На реке Горная Обь транспортные полицейские выявили 67-летнего гражданина, который рыбачил при помощи запрещенной капроновой сети. При осмотре орудия лова полицейские обнаружили и изъяли особь рыбы пеляди и одну особь сибирского осетра, занесенную в красную книгу. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Ихтиологическая экспертиза установила, что ущерб, причиненный природным ресурсам, составил около 480 тысяч рублей. Сеть, снегоход и другие орудия лова изъяты в качестве вещественных доказательств. Уголовное дело расследуется полицейскими Новоуренгойского линейного отдела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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