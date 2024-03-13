Пенсионеру из ЯНАО грозит срок за пойманного осетра

В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники транспортной полиции задержали 67-летнего ямальца, который рыбачил при помощи сети. Среди его улова был обнаружен сибирский осетр, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления транспортной полиции по УрФО.
«На реке Горная Обь транспортные полицейские выявили 67-летнего гражданина, который рыбачил при помощи запрещенной капроновой сети. При осмотре орудия лова полицейские обнаружили и изъяли особь рыбы пеляди и одну особь сибирского осетра, занесенную в красную книгу. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Ихтиологическая экспертиза установила, что ущерб, причиненный природным ресурсам, составил около 480 тысяч рублей. Сеть, снегоход и другие орудия лова изъяты в качестве вещественных доказательств. Уголовное дело расследуется полицейскими Новоуренгойского линейного отдела.
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