Тюменская агрокомпания грубо нарушила ветеринарное законодательство

Тюменское ООО «Возрождение» не оборудовало въезды зонами санобработки транспорта

Компания разводит коров и принадлежит Боровской птицефабрике Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени агрокомпания, которая занимается растениеводством и выращиванием крупного рогатого скота, допустила грубое нарушение ветеринарного законодательства. Принадлежащее птицефабрике «Боровская» ООО «Возрождение» не оборудовало въезды на территорию устройствами для санитарной обработки машин. сообщает на официальном сайте региональное управление Россельхознадзора.

«Проведено выездное обследование в отношении ООО „Возрождение“, работающее в Заводоуковском районе. Установлено, что въезды и выезды на территорию хозяйства не оборудованы помещениями, зданиями, сооружениями или площадками для обработки транспортных средств в целях дезинфекции внешних поверхностей и исключения загрязнения территории предприятия», — говорится в сообщении.

Система СБИС сообщает, что «Возрождением» с 2009 года владеет птицефабрика «Боровская». Россельхознадзор вынес нарушителю предупреждение.

Как ранее сообщало URA.RU, эта птицефабрика в 2021 году пережила эпидемию птичьего гриппа, в результате которой понесла колоссальные убытки. Одной из причин возникновения эпидемии было отсутствие на въезде санитарных сооружений для транспорта.