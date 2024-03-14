Тюменка сняла фильм в Крыму к выборам президента

15 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

В фильме тюменки писатели, историки и военные рассказывают о том, как Севастополь годами отстаивал свое звание «русского города» Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU В Севастополе вышел в свет фильм, снятый журналистом из Тюмени Екатериной Шадриной. Как рассказала URA.RU автор фильма, сейчас идут переговоры о показах на федеральных телеканалах. Изначально автор задумывала выпустить свою работу к выборам президента России. «Подготовка фильма „Русский город“ заняла примерно полгода, я не думала, что успею к марту 2024, к выборам. Потому что очень много историй от людей, которые рассказывали, как они рады быть частью России. Но в итоге все получилось. Фильм снят, смонтирован, готов к показу. Сейчас веду переговоры с несколькими телеканалами, в том числе и федеральными», — рассказала URA.RU Екатерина Шадрина. В фильме писатели, историки и военные рассказывают о том, как Севастополь годами отстаивал свое звание «русского города». Ранее URA.RU писало, что Екатерина Шадрина выпустила фильм о Луганской и Донецкой народных республиках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе вышел в свет фильм, снятый журналистом из Тюмени Екатериной Шадриной. Как рассказала URA.RU автор фильма, сейчас идут переговоры о показах на федеральных телеканалах. Изначально автор задумывала выпустить свою работу к выборам президента России. «Подготовка фильма „Русский город“ заняла примерно полгода, я не думала, что успею к марту 2024, к выборам. Потому что очень много историй от людей, которые рассказывали, как они рады быть частью России. Но в итоге все получилось. Фильм снят, смонтирован, готов к показу. Сейчас веду переговоры с несколькими телеканалами, в том числе и федеральными», — рассказала URA.RU Екатерина Шадрина. В фильме писатели, историки и военные рассказывают о том, как Севастополь годами отстаивал свое звание «русского города». Ранее URA.RU писало, что Екатерина Шадрина выпустила фильм о Луганской и Донецкой народных республиках.