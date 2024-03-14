Тюменка сняла фильм в Крыму к выборам президента

В Севастополе вышел в свет фильм, снятый журналистом из Тюмени Екатериной Шадриной. Как рассказала URA.RU автор фильма, сейчас идут переговоры о показах на федеральных телеканалах. Изначально автор задумывала выпустить свою работу к выборам президента России.
«Подготовка фильма „Русский город“ заняла примерно полгода, я не думала, что успею к марту 2024, к выборам. Потому что очень много историй от людей, которые рассказывали, как они рады быть частью России. Но в итоге все получилось. Фильм снят, смонтирован, готов к показу. Сейчас веду переговоры с несколькими телеканалами, в том числе и федеральными», — рассказала URA.RU Екатерина Шадрина.
В фильме писатели, историки и военные рассказывают о том, как Севастополь годами отстаивал свое звание «русского города». Ранее URA.RU писало, что Екатерина Шадрина выпустила фильм о Луганской и Донецкой народных республиках.
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