14 марта 2024

Тюменка сняла фильм в Крыму к выборам президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым и летний отдых. ХМАО, севастополь, флот, боевой корабль, стрелецкая бухта, иван хурс, проект 18280, разведывательный корабль
В фильме тюменки писатели, историки и военные рассказывают о том, как Севастополь годами отстаивал свое звание «русского города» Фото:

В Севастополе вышел в свет фильм, снятый журналистом из Тюмени Екатериной Шадриной. Как рассказала URA.RU автор фильма, сейчас идут переговоры о показах на федеральных телеканалах. Изначально автор задумывала выпустить свою работу к выборам президента России.

«Подготовка фильма „Русский город“ заняла примерно полгода, я не думала, что успею к марту 2024, к выборам. Потому что очень много историй от людей, которые рассказывали, как они рады быть частью России. Но в итоге все получилось. Фильм снят, смонтирован, готов к показу. Сейчас веду переговоры с несколькими телеканалами, в том числе и федеральными», — рассказала URA.RU Екатерина Шадрина.

В фильме писатели, историки и военные рассказывают о том, как Севастополь годами отстаивал свое звание «русского города». Ранее URA.RU писало, что Екатерина Шадрина выпустила фильм о Луганской и Донецкой народных республиках.

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В Севастополе вышел в свет фильм, снятый журналистом из Тюмени Екатериной Шадриной. Как рассказала URA.RU автор фильма, сейчас идут переговоры о показах на федеральных телеканалах. Изначально автор задумывала выпустить свою работу к выборам президента России. «Подготовка фильма „Русский город“ заняла примерно полгода, я не думала, что успею к марту 2024, к выборам. Потому что очень много историй от людей, которые рассказывали, как они рады быть частью России. Но в итоге все получилось. Фильм снят, смонтирован, готов к показу. Сейчас веду переговоры с несколькими телеканалами, в том числе и федеральными», — рассказала URA.RU Екатерина Шадрина. В фильме писатели, историки и военные рассказывают о том, как Севастополь годами отстаивал свое звание «русского города». Ранее URA.RU писало, что Екатерина Шадрина выпустила фильм о Луганской и Донецкой народных республиках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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