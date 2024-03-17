Курганские власти продают бывшую школу за миллионы рублей. Фото

18 марта 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Здание бывшей школы выставили на продажу за 3,7 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в деревне Березово Шумихинского округа продается здание бывшей школы, построенной 36 лет назад. Власти оценили объект почти в четыре миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. «Продается трехэтажное нежилое здание (бывшая школа) общей площадью 1845 квадратных метров, 1988 года постройки. Адрес объекта: Шумихинский округ, с. Березово, ул. Центральная, д. 28. Начальная цена: 3 780 833 рублей», — говорится в аукционной документации. Кадастровая стоимость здания оценивается почти в восемь миллионов рублей. Состояние здания оценивается как удовлетворительное. Стены бывшей школы выполнены из железобетонных панелей, перегородки выполнены из кирпича, полы деревянные. Из внутренней отделки отштукатурены и открашены стены и потолки. Объект имеет доступ к центральному электроснабжению, водопроводу и отоплению (коммуникации отключены). На прилегающей территории размещена резервная водозаборная скважина и септик. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана избавляются от здания бывшего детсада в центре города. Чиновники оценили объект вместе с прачечной и овощехранилищем в 33,2 млн рублей. В Шумихинском округе выставили на продажу бывшее здание школы Фото: автор не указан, сайт «ГИС Торги» http://l.ura.news/58194 Объект, построенный в 1988 году, оценили в 3,7 млн рублей Фото: автор не указан, сайт «ГИС Торги» http://l.ura.news/58195 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в деревне Березово Шумихинского округа продается здание бывшей школы, построенной 36 лет назад. Власти оценили объект почти в четыре миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. «Продается трехэтажное нежилое здание (бывшая школа) общей площадью 1845 квадратных метров, 1988 года постройки. Адрес объекта: Шумихинский округ, с. Березово, ул. Центральная, д. 28. Начальная цена: 3 780 833 рублей», — говорится в аукционной документации. Кадастровая стоимость здания оценивается почти в восемь миллионов рублей. Состояние здания оценивается как удовлетворительное. Стены бывшей школы выполнены из железобетонных панелей, перегородки выполнены из кирпича, полы деревянные. Из внутренней отделки отштукатурены и открашены стены и потолки. Объект имеет доступ к центральному электроснабжению, водопроводу и отоплению (коммуникации отключены). На прилегающей территории размещена резервная водозаборная скважина и септик. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана избавляются от здания бывшего детсада в центре города. Чиновники оценили объект вместе с прачечной и овощехранилищем в 33,2 млн рублей.