17 марта 2024

Курганские власти продают бывшую школу за миллионы рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, класс, стулья, школьный класс, парта, школа, пустой класс, парты
Здание бывшей школы выставили на продажу за 3,7 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Курганской области в деревне Березово Шумихинского округа продается здание бывшей школы, построенной 36 лет назад. Власти оценили объект почти в четыре миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов.

«Продается трехэтажное нежилое здание (бывшая школа) общей площадью 1845 квадратных метров, 1988 года постройки. Адрес объекта: Шумихинский округ, с. Березово, ул. Центральная, д. 28. Начальная цена: 3 780 833 рублей», — говорится в аукционной документации. Кадастровая стоимость здания оценивается почти в восемь миллионов рублей.

Состояние здания оценивается как удовлетворительное. Стены бывшей школы выполнены из железобетонных панелей, перегородки выполнены из кирпича, полы деревянные. Из внутренней отделки отштукатурены и открашены стены и потолки. Объект имеет доступ к центральному электроснабжению, водопроводу и отоплению (коммуникации отключены). На прилегающей территории размещена резервная водозаборная скважина и септик.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана избавляются от здания бывшего детсада в центре города. Чиновники оценили объект вместе с прачечной и овощехранилищем в 33,2 млн рублей.

В Шумихинском округе выставили на продажу бывшее здание школы
В Шумихинском округе выставили на продажу бывшее здание школы
Фото:
Объект, построенный в 1988 году, оценили в 3,7 млн рублей
Объект, построенный в 1988 году, оценили в 3,7 млн рублей
Фото:

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В Курганской области в деревне Березово Шумихинского округа продается здание бывшей школы, построенной 36 лет назад. Власти оценили объект почти в четыре миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. «Продается трехэтажное нежилое здание (бывшая школа) общей площадью 1845 квадратных метров, 1988 года постройки. Адрес объекта: Шумихинский округ, с. Березово, ул. Центральная, д. 28. Начальная цена: 3 780 833 рублей», — говорится в аукционной документации. Кадастровая стоимость здания оценивается почти в восемь миллионов рублей. Состояние здания оценивается как удовлетворительное. Стены бывшей школы выполнены из железобетонных панелей, перегородки выполнены из кирпича, полы деревянные. Из внутренней отделки отштукатурены и открашены стены и потолки. Объект имеет доступ к центральному электроснабжению, водопроводу и отоплению (коммуникации отключены). На прилегающей территории размещена резервная водозаборная скважина и септик. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана избавляются от здания бывшего детсада в центре города. Чиновники оценили объект вместе с прачечной и овощехранилищем в 33,2 млн рублей.
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