В Курганской области в деревне Березово Шумихинского округа продается здание бывшей школы, построенной 36 лет назад. Власти оценили объект почти в четыре миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов.
«Продается трехэтажное нежилое здание (бывшая школа) общей площадью 1845 квадратных метров, 1988 года постройки. Адрес объекта: Шумихинский округ, с. Березово, ул. Центральная, д. 28. Начальная цена: 3 780 833 рублей», — говорится в аукционной документации. Кадастровая стоимость здания оценивается почти в восемь миллионов рублей.
Состояние здания оценивается как удовлетворительное. Стены бывшей школы выполнены из железобетонных панелей, перегородки выполнены из кирпича, полы деревянные. Из внутренней отделки отштукатурены и открашены стены и потолки. Объект имеет доступ к центральному электроснабжению, водопроводу и отоплению (коммуникации отключены). На прилегающей территории размещена резервная водозаборная скважина и септик.
В Курганской области в деревне Березово Шумихинского округа продается здание бывшей школы, построенной 36 лет назад. Власти оценили объект почти в четыре миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. «Продается трехэтажное нежилое здание (бывшая школа) общей площадью 1845 квадратных метров, 1988 года постройки. Адрес объекта: Шумихинский округ, с. Березово, ул. Центральная, д. 28. Начальная цена: 3 780 833 рублей», — говорится в аукционной документации. Кадастровая стоимость здания оценивается почти в восемь миллионов рублей. Состояние здания оценивается как удовлетворительное. Стены бывшей школы выполнены из железобетонных панелей, перегородки выполнены из кирпича, полы деревянные. Из внутренней отделки отштукатурены и открашены стены и потолки. Объект имеет доступ к центральному электроснабжению, водопроводу и отоплению (коммуникации отключены). На прилегающей территории размещена резервная водозаборная скважина и септик. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана избавляются от здания бывшего детсада в центре города. Чиновники оценили объект вместе с прачечной и овощехранилищем в 33,2 млн рублей.