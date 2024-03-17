В Кургане более чем на миллион подешевела земля под строительство гостиницы. Скрин

18 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Кургане выставили участок под размещение гостиницы в районе онкодиспансера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане более чем на 1,1 миллион рублей снизилась стоимость земельного участка для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково. Место под объект расположено между областным онкодиспансером и больницей «РЖД-Медицина». Информация об изменении цены размещена на сайте «ГИС Торги». В прошлом году участок оценивали в 3,1 млн рублей. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 398 квадратных метров по улице Карбышева. Разрешенное использование: гостиничное обслуживание. Цена: 2 026 300 рублей», — говорится в документации. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 апреля. Ранее URA.RU писало, что спустя три года началось строительство второго этажа элитной гостиницы в Кургане. Изначально объект должны были сдать в конце 2023 года, но из-за срыва графика работ сроки сдачи были перенесены. Также сообщалось, что сорвалась продажа правительственной гостиницы «Зауралье» стоимостью 81 млн рублей. Никто из инвесторов не подал заявки на первый аукцион. Земельный участок под гостиницу составляет более 3,3 тысяч квадратов Скрин: сайт «ГИС Торги» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане более чем на 1,1 миллион рублей снизилась стоимость земельного участка для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково. Место под объект расположено между областным онкодиспансером и больницей «РЖД-Медицина». Информация об изменении цены размещена на сайте «ГИС Торги». В прошлом году участок оценивали в 3,1 млн рублей. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 398 квадратных метров по улице Карбышева. Разрешенное использование: гостиничное обслуживание. Цена: 2 026 300 рублей», — говорится в документации. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 апреля. Ранее URA.RU писало, что спустя три года началось строительство второго этажа элитной гостиницы в Кургане. Изначально объект должны были сдать в конце 2023 года, но из-за срыва графика работ сроки сдачи были перенесены. Также сообщалось, что сорвалась продажа правительственной гостиницы «Зауралье» стоимостью 81 млн рублей. Никто из инвесторов не подал заявки на первый аукцион.