Тюменская «Холостячка» поставила спектакль в Санкт-Петербурге

Спектакль «Паралимпиец» тюменка посвятила своему отцу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александра Тарабыкина, актриса и режиссер из Тюмени представила зрителям в Санкт-Петербурге свою первую постановку «Паралимпиец». Как рассказала URA.RU тюменка, спектакль она посвятила отцу. До своего переезда в Санкт-Петербург Александра Тарабыкина была главной героиней шоу — тюменского аналога «Холостяка».

«Год назад у нас с мужем появилась мечта переехать в Санкт-Петербург и открыть там свой театр. Нам важно было сделать что-то полезное. Поэтому свой первый спектакль мы назвали „Паралимпиец“ в честь моего покойного папы. Он долгие годы был президентом паралимпийского комитета России», — рассказала URA.RU Александра Тарабыкина.

Александра Тарабыкина в Тюмени работала на радио. Приняла участие в реалити-шоу «Свободное сердце», где за ее руку и сердце соревновались 10 тюменских женихов. Свой спектакль в Тюмени режиссер покажет 15 апреля.