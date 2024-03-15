Тюменская «Холостячка» поставила спектакль в Санкт-Петербурге

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Марафон "Европа-Азия"-2016. Екатеринбург, инвалид, паралимпиец, спортсмен
Спектакль «Паралимпиец» тюменка посвятила своему отцу Фото:

Александра Тарабыкина, актриса и режиссер из Тюмени представила зрителям в Санкт-Петербурге свою первую постановку «Паралимпиец». Как рассказала URA.RU тюменка, спектакль она посвятила отцу. До своего переезда в Санкт-Петербург Александра Тарабыкина была главной героиней шоу — тюменского аналога «Холостяка».

«Год назад у нас с мужем появилась мечта переехать в Санкт-Петербург и открыть там свой театр. Нам важно было сделать что-то полезное. Поэтому свой первый спектакль мы назвали „Паралимпиец“ в честь моего покойного папы. Он долгие годы был президентом паралимпийского комитета России», — рассказала URA.RU Александра Тарабыкина.

Александра Тарабыкина в Тюмени работала на радио. Приняла участие в реалити-шоу «Свободное сердце», где за ее руку и сердце соревновались 10 тюменских женихов. Свой спектакль в Тюмени режиссер покажет 15 апреля.

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Александра Тарабыкина, актриса и режиссер из Тюмени представила зрителям в Санкт-Петербурге свою первую постановку «Паралимпиец». Как рассказала URA.RU тюменка, спектакль она посвятила отцу. До своего переезда в Санкт-Петербург Александра Тарабыкина была главной героиней шоу — тюменского аналога «Холостяка». «Год назад у нас с мужем появилась мечта переехать в Санкт-Петербург и открыть там свой театр. Нам важно было сделать что-то полезное. Поэтому свой первый спектакль мы назвали „Паралимпиец“ в честь моего покойного папы. Он долгие годы был президентом паралимпийского комитета России», — рассказала URA.RU Александра Тарабыкина. Александра Тарабыкина в Тюмени работала на радио. Приняла участие в реалити-шоу «Свободное сердце», где за ее руку и сердце соревновались 10 тюменских женихов. Свой спектакль в Тюмени режиссер покажет 15 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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