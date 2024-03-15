В Тюмени во второй день голосования открылись избирательные участки

16 марта 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

По данным тюменского избиркома, участвовать в выборах планирует 80% жителей региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени начался второй день голосования, все участки открылись и жду избирателей. Об этом в telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области открылись избирательные участки. Стартовал второй день выборов Президента России. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00», — говорится в сообщении. В первый день голосования явка в регионе составила 43,46%. Свои голоса за кандидатов отдали 511787 человек. Как ранее рассказало URA.RU, по данным Тюменского избиркома участвовать в выборах намерены 80% жителей области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени начался второй день голосования, все участки открылись и жду избирателей. Об этом в telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области открылись избирательные участки. Стартовал второй день выборов Президента России. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00», — говорится в сообщении. В первый день голосования явка в регионе составила 43,46%. Свои голоса за кандидатов отдали 511787 человек. Как ранее рассказало URA.RU, по данным Тюменского избиркома участвовать в выборах намерены 80% жителей области.