15 марта 2024

В Тюмени во второй день голосования открылись избирательные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
По данным тюменского избиркома, участвовать в выборах планирует 80% жителей региона Фото:

В Тюмени начался второй день голосования, все участки открылись и жду избирателей. Об этом в telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«В Тюменской области открылись избирательные участки. Стартовал второй день выборов Президента России. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00», — говорится в сообщении.

В первый день голосования явка в регионе составила 43,46%. Свои голоса за кандидатов отдали 511787 человек. Как ранее рассказало URA.RU, по данным Тюменского избиркома участвовать в выборах намерены 80% жителей области.

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В Тюмени начался второй день голосования, все участки открылись и жду избирателей. Об этом в telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области открылись избирательные участки. Стартовал второй день выборов Президента России. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00», — говорится в сообщении. В первый день голосования явка в регионе составила 43,46%. Свои голоса за кандидатов отдали 511787 человек. Как ранее рассказало URA.RU, по данным Тюменского избиркома участвовать в выборах намерены 80% жителей области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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