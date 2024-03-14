14 марта 2024

В Тюменской области стартовали выборы президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы президента РФ будут длиться три дня — 15, 16 и 17 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Тюменской области начался первый день трехдневного голосования на выборах президента России. Все желающие могут с 8:00 до 20:00 прийти на избирательные участки и проголосовать за одного из кандидатов.

Выборы президента РФ будут длиться три дня — 15, 16 и 17 марта. Тюменцы могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. Найти адреса избирательных участков можно при помощи сервиса на сайте Центральной избирательной комиссии РФ и в приложении «Госуслуги».

Как ранее сообщал глава Тюменского избиркома Игорь Халин, в регионе 80% жителей планируют участвовать в выборах. На участках за ходом голосования будут следить почти тысяча камер наблюдения, а в некоторых школах региона отменят занятия.

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В Тюменской области начался первый день трехдневного голосования на выборах президента России. Все желающие могут с 8:00 до 20:00 прийти на избирательные участки и проголосовать за одного из кандидатов. Выборы президента РФ будут длиться три дня — 15, 16 и 17 марта. Тюменцы могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. Найти адреса избирательных участков можно при помощи сервиса на сайте Центральной избирательной комиссии РФ и в приложении «Госуслуги». Как ранее сообщал глава Тюменского избиркома Игорь Халин, в регионе 80% жителей планируют участвовать в выборах. На участках за ходом голосования будут следить почти тысяча камер наблюдения, а в некоторых школах региона отменят занятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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