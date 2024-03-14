В Тюменской области стартовали выборы президента РФ

15 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Выборы президента РФ будут длиться три дня — 15, 16 и 17 марта Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Тюменской области начался первый день трехдневного голосования на выборах президента России. Все желающие могут с 8:00 до 20:00 прийти на избирательные участки и проголосовать за одного из кандидатов. Выборы президента РФ будут длиться три дня — 15, 16 и 17 марта. Тюменцы могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. Найти адреса избирательных участков можно при помощи сервиса на сайте Центральной избирательной комиссии РФ и в приложении «Госуслуги». Как ранее сообщал глава Тюменского избиркома Игорь Халин, в регионе 80% жителей планируют участвовать в выборах. На участках за ходом голосования будут следить почти тысяча камер наблюдения, а в некоторых школах региона отменят занятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области начался первый день трехдневного голосования на выборах президента России. Все желающие могут с 8:00 до 20:00 прийти на избирательные участки и проголосовать за одного из кандидатов. Выборы президента РФ будут длиться три дня — 15, 16 и 17 марта. Тюменцы могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. Найти адреса избирательных участков можно при помощи сервиса на сайте Центральной избирательной комиссии РФ и в приложении «Госуслуги». Как ранее сообщал глава Тюменского избиркома Игорь Халин, в регионе 80% жителей планируют участвовать в выборах. На участках за ходом голосования будут следить почти тысяча камер наблюдения, а в некоторых школах региона отменят занятия.