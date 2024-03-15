В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии для специалистов без опыта

HeadHunter: в Тюмени риелтор без опыта может зарабатывать 500 тысяч рублей

16 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Тюмени ищут двух риэлторов на зарплату от 150 до 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени самыми высокооплачиваемыми вакансиями без опыта работы являются риелтор, менеджер и водитель. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В Тюмени открыта вакансия риелтора без опыта работы. Сотруднику нужно будет заниматься формированием и ведением базы объектов недвижимости. Зарплата от 150 до 500 тысяч рублей. Также открыта еще одна вакансия риелтора с гибким графиком. Зарплату предлагают от 180 тысяч рублей», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. Кроме того, без опыта предлагают работу менеджеру в медицинскую клинику. Сотруднику предоставляется обучение и наставничество на всех этапах работы за счет работодателя. Зарплата от 95 до 300 тысяч рублей. Еще в городе ищут менеджер по продажам автомобилей китайских марок. Платить готовы от 100 до 250 тысяч рублей. Также нужен вечерний водитель. График работы гибкий от четырех до 12 часов. Зарплата от 150 до 237 тысяч рублей. Специалисты HeadHunter рассказали, что в Тюменской области больше всех получают руководители IT проектов и отдела продаж. Их зарплата составляет от 250 до 600 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени самыми высокооплачиваемыми вакансиями без опыта работы являются риелтор, менеджер и водитель. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В Тюмени открыта вакансия риелтора без опыта работы. Сотруднику нужно будет заниматься формированием и ведением базы объектов недвижимости. Зарплата от 150 до 500 тысяч рублей. Также открыта еще одна вакансия риелтора с гибким графиком. Зарплату предлагают от 180 тысяч рублей», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. Кроме того, без опыта предлагают работу менеджеру в медицинскую клинику. Сотруднику предоставляется обучение и наставничество на всех этапах работы за счет работодателя. Зарплата от 95 до 300 тысяч рублей. Еще в городе ищут менеджер по продажам автомобилей китайских марок. Платить готовы от 100 до 250 тысяч рублей. Также нужен вечерний водитель. График работы гибкий от четырех до 12 часов. Зарплата от 150 до 237 тысяч рублей. Специалисты HeadHunter рассказали, что в Тюменской области больше всех получают руководители IT проектов и отдела продаж. Их зарплата составляет от 250 до 600 тысяч рублей.