15 марта 2024

В ЯНАО все мэры проголосовали на выборах президента РФ. Фото

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Выборы 2024. Екатеринбург, тайна голосования, избирательный участок1417
Избирательные участки посетили все 13 мэров ЯНАО (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Главы всех тринадцати муниципалитетов ЯНАО проголосовали на выборах президента РФ. Сообщения о голосовании они публиковали в своих социальных сетях.

«Я сделал свой выбор», — написал 15 марта в telegram-канале мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он первым из глав муниципалитетов выложил фото с избирательного участка.

В первый день голосования на избирательные участки пришло десять мэров. К открытию участков поспешили главы Тазовского Виктор Югай, Шурышкарского — Олег Попов, Ямальского — Андрей Кугаевский. Мэр Ноябрьска Алексей Романов проголосовал утром на избирательном участке в школе № 9. Позже, о голосовании отчитались главы Надыма Дмитрий Жаромских, Губкинского — Андрей Бандурко, Муравленко — Елена Молдован, Лабытнанги — Марина Трескова. Уже после закрытия избирательных участков о своем участии в выборах сообщил глава Красноселькупского района Юрий Фишер.

Во второй день голосования, 16 марта, свой голос за кандидата в президенты РФ отдали: мэр Салехарда Алексей Титовский, проголосовавший во второй школе, глава Пуровского района Антон Колодин, пришедший на участок в Тарко-Сале. Глава Приуральского района Иван Сакал завершил голосование глав муниципалитетов ЯНАО.

В округе открыт 221 избирательный участок. Ямал показывает высокую явку избирателей, голосующих на выборах президента РФ.

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Главы всех тринадцати муниципалитетов ЯНАО проголосовали на выборах президента РФ. Сообщения о голосовании они публиковали в своих социальных сетях. «Я сделал свой выбор», — написал 15 марта в telegram-канале мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он первым из глав муниципалитетов выложил фото с избирательного участка. В первый день голосования на избирательные участки пришло десять мэров. К открытию участков поспешили главы Тазовского Виктор Югай, Шурышкарского — Олег Попов, Ямальского — Андрей Кугаевский. Мэр Ноябрьска Алексей Романов проголосовал утром на избирательном участке в школе № 9. Позже, о голосовании отчитались главы Надыма Дмитрий Жаромских, Губкинского — Андрей Бандурко, Муравленко — Елена Молдован, Лабытнанги — Марина Трескова. Уже после закрытия избирательных участков о своем участии в выборах сообщил глава Красноселькупского района Юрий Фишер. Во второй день голосования, 16 марта, свой голос за кандидата в президенты РФ отдали: мэр Салехарда Алексей Титовский, проголосовавший во второй школе, глава Пуровского района Антон Колодин, пришедший на участок в Тарко-Сале. Глава Приуральского района Иван Сакал завершил голосование глав муниципалитетов ЯНАО. В округе открыт 221 избирательный участок. Ямал показывает высокую явку избирателей, голосующих на выборах президента РФ.
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