В Новом Уренгое (ЯНАО) жители собрались на городской площади у дворца спорта «Звездный», чтобы проводить весну на Масленице. Мэр города Андрей Воронов пришел на праздник всей семьей.
«Дружным хороводом отмечаем праздник широкой масленицы. Всей семьей на Масленицу», — написал мэр в своем telegram-канале.
Для новоуренгойцев и гостей города пройдут конкурсы и игры в программе «Масленичный ДВИЖ». Все желающие смогут принять участие в акции «Поймай удачу, «Игры кочевников» и в конкурсе масленичных чучел. Развлекать горожан будут скоморохи.
На время проведения масленичных гуляний в городах Ямала будут перекрываться улицы. Так в Надымском районе 17 марта с 11:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной имени Оруджева. В Ноябрьске закрою проезд на улице Ленина от дома номер 66 до 54б. А в Салехарде будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств по улице Матросова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.