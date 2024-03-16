16 марта 2024

Мэр из ЯНАО вместе с семьей отпраздновал Масленицу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в Свердловской области, традиция, масленица, проводы зимы, чучело зимы
Жители Нового Уренгоя собрались на площади у ДС «Звездный» Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители собрались на городской площади у дворца спорта «Звездный», чтобы проводить весну на Масленице. Мэр города Андрей Воронов пришел на праздник всей семьей.

«Дружным хороводом отмечаем праздник широкой масленицы. Всей семьей на Масленицу», — написал мэр в своем telegram-канале.

Для новоуренгойцев и гостей города пройдут конкурсы и игры в программе «Масленичный ДВИЖ». Все желающие смогут принять участие в акции «Поймай удачу, «Игры кочевников» и в конкурсе масленичных чучел. Развлекать горожан будут скоморохи.

На время проведения масленичных гуляний в городах Ямала будут перекрываться улицы. Так в Надымском районе 17 марта с 11:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной имени Оруджева. В Ноябрьске закрою проезд на улице Ленина от дома номер 66 до 54б. А в Салехарде будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств по улице Матросова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) жители собрались на городской площади у дворца спорта «Звездный», чтобы проводить весну на Масленице. Мэр города Андрей Воронов пришел на праздник всей семьей. «Дружным хороводом отмечаем праздник широкой масленицы. Всей семьей на Масленицу», — написал мэр в своем telegram-канале. Для новоуренгойцев и гостей города пройдут конкурсы и игры в программе «Масленичный ДВИЖ». Все желающие смогут принять участие в акции «Поймай удачу, «Игры кочевников» и в конкурсе масленичных чучел. Развлекать горожан будут скоморохи. На время проведения масленичных гуляний в городах Ямала будут перекрываться улицы. Так в Надымском районе 17 марта с 11:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной имени Оруджева. В Ноябрьске закрою проезд на улице Ленина от дома номер 66 до 54б. А в Салехарде будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств по улице Матросова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...