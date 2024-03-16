Путин лидирует на выборах в Курганской области

17 марта 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Выборы в Курганской области проходили с 15 по 17 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирком Курганской области подсчитал голоса за кандидатов четверти бюллетеней на выборах президента России. По предварительным данным, лидирует самовыдвиженец Владимир Путин с 84%. Информация размещена на сайте ГАС «Выборы». «Путин Владимир Владимирович — 105878 [избирателей] (84,08%). Харитонов Николай Михайлович — 6483 (5,15%). Даванков Владислав Андреевич — 6019 (4,78%). Слуцкий Леонид Эдуардович — 5456 (4,33%)», — указано на сайте. На момент написания новости, было обработано действительных 123836 бюллетеней. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. На 18:00 17 марта в регионе проголосовали боле 474 тысяч человек (74,54% избирателей), что является рекордом для региона за последние 28 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирком Курганской области подсчитал голоса за кандидатов четверти бюллетеней на выборах президента России. По предварительным данным, лидирует самовыдвиженец Владимир Путин с 84%. Информация размещена на сайте ГАС «Выборы». «Путин Владимир Владимирович — 105878 [избирателей] (84,08%). Харитонов Николай Михайлович — 6483 (5,15%). Даванков Владислав Андреевич — 6019 (4,78%). Слуцкий Леонид Эдуардович — 5456 (4,33%)», — указано на сайте. На момент написания новости, было обработано действительных 123836 бюллетеней. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. На 18:00 17 марта в регионе проголосовали боле 474 тысяч человек (74,54% избирателей), что является рекордом для региона за последние 28 лет.