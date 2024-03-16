16 марта 2024

Путин лидирует на выборах в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
Выборы в Курганской области проходили с 15 по 17 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Избирком Курганской области подсчитал голоса за кандидатов четверти бюллетеней на выборах президента России. По предварительным данным, лидирует самовыдвиженец Владимир Путин с 84%. Информация размещена на сайте ГАС «Выборы».

«Путин Владимир Владимирович — 105878 [избирателей] (84,08%). Харитонов Николай Михайлович — 6483 (5,15%). Даванков Владислав Андреевич — 6019 (4,78%). Слуцкий Леонид Эдуардович — 5456 (4,33%)», — указано на сайте. На момент написания новости, было обработано действительных 123836 бюллетеней.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. На 18:00 17 марта в регионе проголосовали боле 474 тысяч человек (74,54% избирателей), что является рекордом для региона за последние 28 лет.

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Избирком Курганской области подсчитал голоса за кандидатов четверти бюллетеней на выборах президента России. По предварительным данным, лидирует самовыдвиженец Владимир Путин с 84%. Информация размещена на сайте ГАС «Выборы». «Путин Владимир Владимирович — 105878 [избирателей] (84,08%). Харитонов Николай Михайлович — 6483 (5,15%). Даванков Владислав Андреевич — 6019 (4,78%). Слуцкий Леонид Эдуардович — 5456 (4,33%)», — указано на сайте. На момент написания новости, было обработано действительных 123836 бюллетеней. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. На 18:00 17 марта в регионе проголосовали боле 474 тысяч человек (74,54% избирателей), что является рекордом для региона за последние 28 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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