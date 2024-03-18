18 марта 2024

Популярнейшим предметом для сдачи ГИА в ЯНАО стала информатика

© Служба новостей «URA.RU»
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День российской науки в УрФУ. Екатеринбург, библиотека, книги, урфу
Литература стала самым непопулярным предметом для сдачи на ГИА у ямальских школьников Фото:

В ЯНАО завершилась обработка заявлений девятиклассников для участия в государственной итоговой аттестации (ГИА). Самым популярным предметом для сдачи стала информатика, за ней — обществознание, а третье место заняла география, сообщили в окружном департаменте образования.

«Среди предметов по выбору чаще всего девятиклассники выбирают информатику (53% от общего числа участников), следующий по популярности — обществознание (43%), третий — география (35%). Биологию выбрали для сдачи 22,5% участников <…> физику — почти 11% выпускников. Химию выбрали 10% участников, английский язык — 7%, родной язык и историю — около 3% выпускников», — написано на сайте ведомства.

Самый непопулярный предмет у ямальских выпускников девятого класса — литература (2%). Всего для участия в ГИА-9 зарегистрировалось 7,3 тысячи человек — на 5% больше, чем 2023 году (почти 7 тысяч).

В ЯНАО выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов и их учителя, получили поощрение в размере 100 тысяч. Такая возможность «заработать» была у первых семи человек.

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В ЯНАО завершилась обработка заявлений девятиклассников для участия в государственной итоговой аттестации (ГИА). Самым популярным предметом для сдачи стала информатика, за ней — обществознание, а третье место заняла география, сообщили в окружном департаменте образования. «Среди предметов по выбору чаще всего девятиклассники выбирают информатику (53% от общего числа участников), следующий по популярности — обществознание (43%), третий — география (35%). Биологию выбрали для сдачи 22,5% участников <…> физику — почти 11% выпускников. Химию выбрали 10% участников, английский язык — 7%, родной язык и историю — около 3% выпускников», — написано на сайте ведомства. Самый непопулярный предмет у ямальских выпускников девятого класса — литература (2%). Всего для участия в ГИА-9 зарегистрировалось 7,3 тысячи человек — на 5% больше, чем 2023 году (почти 7 тысяч). В ЯНАО выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов и их учителя, получили поощрение в размере 100 тысяч. Такая возможность «заработать» была у первых семи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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