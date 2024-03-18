18 марта 2024

Активное сопротивление нападающему спасло жизнь сельчанина в ЯНАО

В селе Ямала поножовщина едва не привела к гибели человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности Фото:

Активное сопротивление и помощь свидетеля спасли жизнь ямальца, подравшегося с приятелем в селе Красноселькуп (ЯНАО). Потерпевшему оказана медпомощь. По данным СУ СК округа, происшествие зафиксировано 8 марта 2024 года. Поножовщина произошла в ходе распития спиртных напитков.

«По данным следствия, 8 марта 2024 года в селе Красноселькуп около пяти часов утра 58-летний мужчина в ходе длительного распития спиртных напитков в компании знакомых повздорил с одним из них. Вооружившись кухонным ножом, он нанес множественные колото-резаные ранения 55-летнему односельчанину. Активное сопротивление и помощь свидетеля не позволили злоумышленнику довести инцидент до трагического финала», — сообщает telegram-канал СУ СК округа.

Как отмечает источник, потерпевшему оказывается медицинская помощь. Подозреваемый и свидетель, также пострадавшие в ходе происшествия, находятся на лечении. Следователи установили, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против личности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в кафе «Гурман», где летом 2023 года произошла перестрелка, мужчина напал с ножом на знакомого, нанеся ему не менее четырех колото-резаных ран. В отношении нападавшего завели уголовное дело.

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Активное сопротивление и помощь свидетеля спасли жизнь ямальца, подравшегося с приятелем в селе Красноселькуп (ЯНАО). Потерпевшему оказана медпомощь. По данным СУ СК округа, происшествие зафиксировано 8 марта 2024 года. Поножовщина произошла в ходе распития спиртных напитков. «По данным следствия, 8 марта 2024 года в селе Красноселькуп около пяти часов утра 58-летний мужчина в ходе длительного распития спиртных напитков в компании знакомых повздорил с одним из них. Вооружившись кухонным ножом, он нанес множественные колото-резаные ранения 55-летнему односельчанину. Активное сопротивление и помощь свидетеля не позволили злоумышленнику довести инцидент до трагического финала», — сообщает telegram-канал СУ СК округа. Как отмечает источник, потерпевшему оказывается медицинская помощь. Подозреваемый и свидетель, также пострадавшие в ходе происшествия, находятся на лечении. Следователи установили, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против личности. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в кафе «Гурман», где летом 2023 года произошла перестрелка, мужчина напал с ножом на знакомого, нанеся ему не менее четырех колото-резаных ран. В отношении нападавшего завели уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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