Активное сопротивление нападающему спасло жизнь сельчанина в ЯНАО

В селе Ямала поножовщина едва не привела к гибели человека

19 марта 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Активное сопротивление и помощь свидетеля спасли жизнь ямальца, подравшегося с приятелем в селе Красноселькуп (ЯНАО). Потерпевшему оказана медпомощь. По данным СУ СК округа, происшествие зафиксировано 8 марта 2024 года. Поножовщина произошла в ходе распития спиртных напитков. «По данным следствия, 8 марта 2024 года в селе Красноселькуп около пяти часов утра 58-летний мужчина в ходе длительного распития спиртных напитков в компании знакомых повздорил с одним из них. Вооружившись кухонным ножом, он нанес множественные колото-резаные ранения 55-летнему односельчанину. Активное сопротивление и помощь свидетеля не позволили злоумышленнику довести инцидент до трагического финала», — сообщает telegram-канал СУ СК округа. Как отмечает источник, потерпевшему оказывается медицинская помощь. Подозреваемый и свидетель, также пострадавшие в ходе происшествия, находятся на лечении. Следователи установили, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против личности. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в кафе «Гурман», где летом 2023 года произошла перестрелка, мужчина напал с ножом на знакомого, нанеся ему не менее четырех колото-резаных ран. В отношении нападавшего завели уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активное сопротивление и помощь свидетеля спасли жизнь ямальца, подравшегося с приятелем в селе Красноселькуп (ЯНАО). Потерпевшему оказана медпомощь. По данным СУ СК округа, происшествие зафиксировано 8 марта 2024 года. Поножовщина произошла в ходе распития спиртных напитков. «По данным следствия, 8 марта 2024 года в селе Красноселькуп около пяти часов утра 58-летний мужчина в ходе длительного распития спиртных напитков в компании знакомых повздорил с одним из них. Вооружившись кухонным ножом, он нанес множественные колото-резаные ранения 55-летнему односельчанину. Активное сопротивление и помощь свидетеля не позволили злоумышленнику довести инцидент до трагического финала», — сообщает telegram-канал СУ СК округа. Как отмечает источник, потерпевшему оказывается медицинская помощь. Подозреваемый и свидетель, также пострадавшие в ходе происшествия, находятся на лечении. Следователи установили, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против личности. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в кафе «Гурман», где летом 2023 года произошла перестрелка, мужчина напал с ножом на знакомого, нанеся ему не менее четырех колото-резаных ран. В отношении нападавшего завели уголовное дело.