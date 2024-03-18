Мужчина, который пронес петарду на выборы в Тобольске, оказался мигрантом

19 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Мужчина, который пронес петарду на избирательный участок в Тобольске, приехал в Россию из Таджикистана Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мужчина, который 16 марта пронес петарду на избирательный участок в Тобольске (Тюменская область), является уроженцем Таджикистана. При этом у него есть гражданство РФ. Об этом стало известно СМИ. «Студент, задержанный после взрыва петарды возле избирательного участка в гимназии в Тобольске Тюменской области 16 марта, является уроженцем Таджикистана, но имеет российское гражданство. Об этом сообщили в посольстве Таджикистана в Москве. В дипломатическом представительстве отметили, что студент обучается в медицинском колледже Тобольска», — сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Таджикистана в Москве. Там добавили, что генеральное консульство Таджикистана в Екатеринбурге сотрудничает со следственными органами, которые разбираются в причинах возникновения ЧП. По данным источников URA.RU, после инцидента с проносом петарды на избирательный участок в Тобольске во время выборов президента РФ на мужчину завели уголовное дело. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 16 марта в Тобольске был задержан мужчина, который пронес на один из избирательных участков города петарду. По неофициальным данным, перед этим мужчине позвонили на мобильный телефон и сказали, что если он это сделает, то будет избавлен от всех долгов по кредитам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, который 16 марта пронес петарду на избирательный участок в Тобольске (Тюменская область), является уроженцем Таджикистана. При этом у него есть гражданство РФ. Об этом стало известно СМИ. «Студент, задержанный после взрыва петарды возле избирательного участка в гимназии в Тобольске Тюменской области 16 марта, является уроженцем Таджикистана, но имеет российское гражданство. Об этом сообщили в посольстве Таджикистана в Москве. В дипломатическом представительстве отметили, что студент обучается в медицинском колледже Тобольска», — сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Таджикистана в Москве. Там добавили, что генеральное консульство Таджикистана в Екатеринбурге сотрудничает со следственными органами, которые разбираются в причинах возникновения ЧП. По данным источников URA.RU, после инцидента с проносом петарды на избирательный участок в Тобольске во время выборов президента РФ на мужчину завели уголовное дело. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 16 марта в Тобольске был задержан мужчина, который пронес на один из избирательных участков города петарду. По неофициальным данным, перед этим мужчине позвонили на мобильный телефон и сказали, что если он это сделает, то будет избавлен от всех долгов по кредитам.