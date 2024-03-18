Мужчина, который пронес петарду на выборы в Тобольске, оказался мигрантом

Мужчина, который 16 марта пронес петарду на избирательный участок в Тобольске (Тюменская область), является уроженцем Таджикистана. При этом у него есть гражданство РФ. Об этом стало известно СМИ.
«Студент, задержанный после взрыва петарды возле избирательного участка в гимназии в Тобольске Тюменской области 16 марта, является уроженцем Таджикистана, но имеет российское гражданство. Об этом сообщили в посольстве Таджикистана в Москве. В дипломатическом представительстве отметили, что студент обучается в медицинском колледже Тобольска», — сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Таджикистана в Москве.
Там добавили, что генеральное консульство Таджикистана в Екатеринбурге сотрудничает со следственными органами, которые разбираются в причинах возникновения ЧП. По данным источников URA.RU, после инцидента с проносом петарды на избирательный участок в Тобольске во время выборов президента РФ на мужчину завели уголовное дело.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 16 марта в Тобольске был задержан мужчина, который пронес на один из избирательных участков города петарду. По неофициальным данным, перед этим мужчине позвонили на мобильный телефон и сказали, что если он это сделает, то будет избавлен от всех долгов по кредитам.
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