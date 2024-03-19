В ЯНАО закрывают местный аналог госуслуг

19 марта 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Система перестанет функционировать 22 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Ямала прекращают работу «Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (РПГМУ ЯНАО). Информация появилась на официальном сайте правительства округа. Система перестанет функционировать 22 марта этого года. «Дальнейшая поддержка РПГМУ ЯНАО является нецелесообразной ввиду сотрудничества автономного округа с Минцифры России», — сказано в официальном комментарии пресс-службы правительства ЯНАО. После закрытия системы в распоряжении ямальцев останется Единый портал государственных услуг. На портале ямальцы могли узнать информацию о налоговых задолженностях, исполнительных производствах и обратиться за некоторыми государственными услугами. Система действовала в регионе с 2009 года. В настоящий момент власти заканчивают корректировку документов, связанных с работой РПГМУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Ямала прекращают работу «Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (РПГМУ ЯНАО). Информация появилась на официальном сайте правительства округа. Система перестанет функционировать 22 марта этого года. «Дальнейшая поддержка РПГМУ ЯНАО является нецелесообразной ввиду сотрудничества автономного округа с Минцифры России», — сказано в официальном комментарии пресс-службы правительства ЯНАО. После закрытия системы в распоряжении ямальцев останется Единый портал государственных услуг. На портале ямальцы могли узнать информацию о налоговых задолженностях, исполнительных производствах и обратиться за некоторыми государственными услугами. Система действовала в регионе с 2009 года. В настоящий момент власти заканчивают корректировку документов, связанных с работой РПГМУ.