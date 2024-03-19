В ЯНАО закрывают местный аналог госуслуг

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Система перестанет функционировать 22 марта Фото:

Власти Ямала прекращают работу «Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (РПГМУ ЯНАО). Информация появилась на официальном сайте правительства округа. Система перестанет функционировать 22 марта этого года.

«Дальнейшая поддержка РПГМУ ЯНАО является нецелесообразной ввиду сотрудничества автономного округа с Минцифры России», — сказано в официальном комментарии пресс-службы правительства ЯНАО. После закрытия системы в распоряжении ямальцев останется Единый портал государственных услуг.

На портале ямальцы могли узнать информацию о налоговых задолженностях, исполнительных производствах и обратиться за некоторыми государственными услугами. Система действовала в регионе с 2009 года. В настоящий момент власти заканчивают корректировку документов, связанных с работой РПГМУ.

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Власти Ямала прекращают работу «Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (РПГМУ ЯНАО). Информация появилась на официальном сайте правительства округа. Система перестанет функционировать 22 марта этого года. «Дальнейшая поддержка РПГМУ ЯНАО является нецелесообразной ввиду сотрудничества автономного округа с Минцифры России», — сказано в официальном комментарии пресс-службы правительства ЯНАО. После закрытия системы в распоряжении ямальцев останется Единый портал государственных услуг. На портале ямальцы могли узнать информацию о налоговых задолженностях, исполнительных производствах и обратиться за некоторыми государственными услугами. Система действовала в регионе с 2009 года. В настоящий момент власти заканчивают корректировку документов, связанных с работой РПГМУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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