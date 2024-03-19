В ЯНАО закрывают местный аналог госуслуг

Власти Ямала прекращают работу «Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (РПГМУ ЯНАО). Информация появилась на официальном сайте правительства округа. Система перестанет функционировать 22 марта этого года.
«Дальнейшая поддержка РПГМУ ЯНАО является нецелесообразной ввиду сотрудничества автономного округа с Минцифры России», — сказано в официальном комментарии пресс-службы правительства ЯНАО. После закрытия системы в распоряжении ямальцев останется Единый портал государственных услуг.
На портале ямальцы могли узнать информацию о налоговых задолженностях, исполнительных производствах и обратиться за некоторыми государственными услугами. Система действовала в регионе с 2009 года. В настоящий момент власти заканчивают корректировку документов, связанных с работой РПГМУ.
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