Популяризатор науки расскажет жителям ЯНАО об их далеких предках

В ЯНАО пройдет встреча с антропологом Дробышевским и альпинистом Кофановым
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На Ямал приедут известный антрополог и российский альпинист Фото:

В Губкинском (ЯНАО) 30 марта пройдет встреча с антропологом Станиславом Дробышевским и с альпинистом Сергеем Кофановым. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Встреча со Станиславом Дробышевским пройдет в молодежном центре „Современник“, где ученый расскажет о разных аспектах нашей культуры. Побеседовать с самым молодым двукратным российским покорителем Эвереста Сергеем Кофановым жители смогут в школе „Высотка“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Дробышевский ведет блог в соцсетях, где рассказывает о происхождении человека. Его книга «Байки из грота» пользуется популярностью у широкого круга читателей. Кофанов имеет звание мастера спорта по альпинизму, он является самым молодым, покорившим Эверест дважды.

В доме культуры «Олимп» пройдет совместная встреча с двумя спикерами в формате живого диалога. Вход на мероприятие свободный, эфир будет транслироваться местной телерадиокомпанией.

Ранее URA.RU сообщало о встрече жителей Тарко-Сале с известными актерами Ксенией Алферовой и Егором Бероевым. Мероприятие прошло в рамках проекта «Ямальские встречи».

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В Губкинском (ЯНАО) 30 марта пройдет встреча с антропологом Станиславом Дробышевским и с альпинистом Сергеем Кофановым. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Встреча со Станиславом Дробышевским пройдет в молодежном центре „Современник“, где ученый расскажет о разных аспектах нашей культуры. Побеседовать с самым молодым двукратным российским покорителем Эвереста Сергеем Кофановым жители смогут в школе „Высотка“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Дробышевский ведет блог в соцсетях, где рассказывает о происхождении человека. Его книга «Байки из грота» пользуется популярностью у широкого круга читателей. Кофанов имеет звание мастера спорта по альпинизму, он является самым молодым, покорившим Эверест дважды. В доме культуры «Олимп» пройдет совместная встреча с двумя спикерами в формате живого диалога. Вход на мероприятие свободный, эфир будет транслироваться местной телерадиокомпанией. Ранее URA.RU сообщало о встрече жителей Тарко-Сале с известными актерами Ксенией Алферовой и Егором Бероевым. Мероприятие прошло в рамках проекта «Ямальские встречи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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