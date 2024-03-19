Популяризатор науки расскажет жителям ЯНАО об их далеких предках

В ЯНАО пройдет встреча с антропологом Дробышевским и альпинистом Кофановым

19 марта 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

На Ямал приедут известный антрополог и российский альпинист Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) 30 марта пройдет встреча с антропологом Станиславом Дробышевским и с альпинистом Сергеем Кофановым. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Встреча со Станиславом Дробышевским пройдет в молодежном центре „Современник“, где ученый расскажет о разных аспектах нашей культуры. Побеседовать с самым молодым двукратным российским покорителем Эвереста Сергеем Кофановым жители смогут в школе „Высотка“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Дробышевский ведет блог в соцсетях, где рассказывает о происхождении человека. Его книга «Байки из грота» пользуется популярностью у широкого круга читателей. Кофанов имеет звание мастера спорта по альпинизму, он является самым молодым, покорившим Эверест дважды. В доме культуры «Олимп» пройдет совместная встреча с двумя спикерами в формате живого диалога. Вход на мероприятие свободный, эфир будет транслироваться местной телерадиокомпанией. Ранее URA.RU сообщало о встрече жителей Тарко-Сале с известными актерами Ксенией Алферовой и Егором Бероевым. Мероприятие прошло в рамках проекта «Ямальские встречи». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) 30 марта пройдет встреча с антропологом Станиславом Дробышевским и с альпинистом Сергеем Кофановым. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Встреча со Станиславом Дробышевским пройдет в молодежном центре „Современник“, где ученый расскажет о разных аспектах нашей культуры. Побеседовать с самым молодым двукратным российским покорителем Эвереста Сергеем Кофановым жители смогут в школе „Высотка“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Дробышевский ведет блог в соцсетях, где рассказывает о происхождении человека. Его книга «Байки из грота» пользуется популярностью у широкого круга читателей. Кофанов имеет звание мастера спорта по альпинизму, он является самым молодым, покорившим Эверест дважды. В доме культуры «Олимп» пройдет совместная встреча с двумя спикерами в формате живого диалога. Вход на мероприятие свободный, эфир будет транслироваться местной телерадиокомпанией. Ранее URA.RU сообщало о встрече жителей Тарко-Сале с известными актерами Ксенией Алферовой и Егором Бероевым. Мероприятие прошло в рамках проекта «Ямальские встречи».