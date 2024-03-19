Названы самые необычные профессии в Тюменской области

В Тюмени самыми необычными вакансиями стали ученик стекловара и мангальщик. Кандидатам предлагают зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter.
«В поселке городского типа Богандинский ученик стекловара может зарабатывать от 70 тысяч рублей. Соискателю обещают обучение до трех месяцев с опытным наставником, развозку, компенсацию питания, а также предоставление спецодежды», — рассказали журналисту URA.RU специалисты HeadHunter. По их словам, это одна из самых необычных вакансий в регионе.
К еще одной из таких отнесли работу мангальщика. В Тюмени ищут работника на зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Опыт работы должен быть от трех лет.
Специалисты HeadHunter сообщали, что в Тюмени самыми высокооплачиваемыми вакансиями без опыта работы стали риелтор, менеджер и водитель. Зарплата специалистов начинается от 95 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.