Названы самые необычные профессии в Тюменской области

Необычными профессиями в Тюменской области стали ученик стекловара и мангальщик
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, стекло
В Тюменской области ученик стекловала может зарабатывать до 80 тысяч рублей Фото:

В Тюмени самыми необычными вакансиями стали ученик стекловара и мангальщик. Кандидатам предлагают зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter.

«В поселке городского типа Богандинский ученик стекловара может зарабатывать от 70 тысяч рублей. Соискателю обещают обучение до трех месяцев с опытным наставником, развозку, компенсацию питания, а также предоставление спецодежды», — рассказали журналисту URA.RU специалисты HeadHunter. По их словам, это одна из самых необычных вакансий в регионе.

К еще одной из таких отнесли работу мангальщика. В Тюмени ищут работника на зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Опыт работы должен быть от трех лет.

Специалисты HeadHunter сообщали, что в Тюмени самыми высокооплачиваемыми вакансиями без опыта работы стали риелтор, менеджер и водитель. Зарплата специалистов начинается от 95 тысяч рублей.

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В Тюмени самыми необычными вакансиями стали ученик стекловара и мангальщик. Кандидатам предлагают зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «В поселке городского типа Богандинский ученик стекловара может зарабатывать от 70 тысяч рублей. Соискателю обещают обучение до трех месяцев с опытным наставником, развозку, компенсацию питания, а также предоставление спецодежды», — рассказали журналисту URA.RU специалисты HeadHunter. По их словам, это одна из самых необычных вакансий в регионе. К еще одной из таких отнесли работу мангальщика. В Тюмени ищут работника на зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Опыт работы должен быть от трех лет. Специалисты HeadHunter сообщали, что в Тюмени самыми высокооплачиваемыми вакансиями без опыта работы стали риелтор, менеджер и водитель. Зарплата специалистов начинается от 95 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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