Названы самые необычные профессии в Тюменской области

Необычными профессиями в Тюменской области стали ученик стекловара и мангальщик

19 марта 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

В Тюменской области ученик стекловала может зарабатывать до 80 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени самыми необычными вакансиями стали ученик стекловара и мангальщик. Кандидатам предлагают зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «В поселке городского типа Богандинский ученик стекловара может зарабатывать от 70 тысяч рублей. Соискателю обещают обучение до трех месяцев с опытным наставником, развозку, компенсацию питания, а также предоставление спецодежды», — рассказали журналисту URA.RU специалисты HeadHunter. По их словам, это одна из самых необычных вакансий в регионе. К еще одной из таких отнесли работу мангальщика. В Тюмени ищут работника на зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Опыт работы должен быть от трех лет. Специалисты HeadHunter сообщали, что в Тюмени самыми высокооплачиваемыми вакансиями без опыта работы стали риелтор, менеджер и водитель. Зарплата специалистов начинается от 95 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени самыми необычными вакансиями стали ученик стекловара и мангальщик. Кандидатам предлагают зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «В поселке городского типа Богандинский ученик стекловара может зарабатывать от 70 тысяч рублей. Соискателю обещают обучение до трех месяцев с опытным наставником, развозку, компенсацию питания, а также предоставление спецодежды», — рассказали журналисту URA.RU специалисты HeadHunter. По их словам, это одна из самых необычных вакансий в регионе. К еще одной из таких отнесли работу мангальщика. В Тюмени ищут работника на зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. Опыт работы должен быть от трех лет. Специалисты HeadHunter сообщали, что в Тюмени самыми высокооплачиваемыми вакансиями без опыта работы стали риелтор, менеджер и водитель. Зарплата специалистов начинается от 95 тысяч рублей.