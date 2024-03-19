Тюменская пенсионерка требует отменить кредит, взятый под воздействием мошенников

Пенсионерка из Омутинского района подала в суд на Сбер, который выдал ей кредит

20 марта 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Женщина успела перевести мошенникам миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионерка из Омутинского района (Тюменская область) через суд требует отменить кредит в размере 2,1 миллионов рублей, взятый ею в Сбере под воздействием мошенников. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Из-за сломавшегося банкомата она успела перевести преступникам только часть суммы. А остальные средства в размере миллиона 49 тысяч рублей уже вернула банку. «Судом установлено, что 10 ноября 2023 года между женщиной и ПАО „Сбербанк“ был заключен кредитный договор на сумму 2 149 000 рублей. Данный кредит взят под психологическим воздействием со стороны мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и держали ее в психологическом напряжении. После оформления кредита и части переведенных денег, женщина поняла, что это была мошенническая схема, и денежные средства были направлены мошенникам. Всю сумму, в размере 2 000 000 рублей, перевести не удалось, по причине поломки банкомата при переводе денег на счет, продиктованный мошенниками», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что женщина поняла, что переводит деньги мошенникам и перестала это делать. Оставшуюся сумму в размере миллиона 49 тысяч рублей она вернула банку, чем уменьшила ежемесячный платеж по кредиту. В какой-то момент женщина решила, что кредит ей выдали незаконно. Поскольку сотрудники финансовой организации при оформлении документов не стали спрашивать у пенсионерки, зачем ей нужна такая сумма денег и как она планирует возвращать средства. Она обратилась в суд с требованием о расторжении кредитного договора и признании сделки с банком недействительной. Суд оставил исковое заявление без удовлетворения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка из Омутинского района (Тюменская область) через суд требует отменить кредит в размере 2,1 миллионов рублей, взятый ею в Сбере под воздействием мошенников. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Из-за сломавшегося банкомата она успела перевести преступникам только часть суммы. А остальные средства в размере миллиона 49 тысяч рублей уже вернула банку. «Судом установлено, что 10 ноября 2023 года между женщиной и ПАО „Сбербанк“ был заключен кредитный договор на сумму 2 149 000 рублей. Данный кредит взят под психологическим воздействием со стороны мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и держали ее в психологическом напряжении. После оформления кредита и части переведенных денег, женщина поняла, что это была мошенническая схема, и денежные средства были направлены мошенникам. Всю сумму, в размере 2 000 000 рублей, перевести не удалось, по причине поломки банкомата при переводе денег на счет, продиктованный мошенниками», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что женщина поняла, что переводит деньги мошенникам и перестала это делать. Оставшуюся сумму в размере миллиона 49 тысяч рублей она вернула банку, чем уменьшила ежемесячный платеж по кредиту. В какой-то момент женщина решила, что кредит ей выдали незаконно. Поскольку сотрудники финансовой организации при оформлении документов не стали спрашивать у пенсионерки, зачем ей нужна такая сумма денег и как она планирует возвращать средства. Она обратилась в суд с требованием о расторжении кредитного договора и признании сделки с банком недействительной. Суд оставил исковое заявление без удовлетворения.