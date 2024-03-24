24 марта 2024

В одном из ТЦ Кургана после теракта в «Крокусе» снизился поток посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытая зона фуд-корта. Курган, ограничительная лента, фуд зона, фуд корт закрыт, локдаун, трц рио
В Кургане практически немного изменилась посещаемость ТРЦ после подмосковного теракта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Кургане после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сократился поток посетителей в одном из торгово-развлекательных центров. Представители ТРЦ связывают это с закрытием кинотеатра для посещения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники центра.

«Если говорить про воскресенье (24 марта), то конечно, посещаемость изменилась. Но это связано с тем, что у нас кино было полностью закрыто. В субботу, если показатель и просел, то ненамного. В этот день курганцы пытались осознавать произошедшее», — рассказали URA.RU сотрудники.

Торговый центра «Стрекоза» закрыли для посещения кинотеатр на время Национального траура в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Руководство ТРЦ ранее сообщало, что вернет курганцам деньги за билеты на показы.

В других ТРЦ URA.RU пояснили, что показатель посещаемости не изменился. Например, посетители продолжали приходить в торгово-развлекательный центр «Гиперсити». В штатном режиме работает и ТРЦ «Пушкинский». Сотрудник в разговоре с корреспондентом упомянула, что руководство приняло решение на время траура убрать развлекательные программы. Более подробную информацию о посещаемости журналисту отказались разглашать.

Также корреспондент обратилась за информацией к представителям ТРЦ «Рио». На момент публикации журналисту не ответили. Также до представителей центра не удалось дозвониться по номеру из открытых источников.

Ранее URA.RU писало, что в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале Crocus City Hall. 137 человек погибло. Вся подробная информация о произошедшем теракте собрана в сюжете URA.RU. По всей России также объявлен траур. На здании «Крокуса» в память о погибших появилось изображение белых журавлей. Курганская область также присоединилась к акции. На медиаэкранах по всему региону появлялись подобные изображения.

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В Кургане после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сократился поток посетителей в одном из торгово-развлекательных центров. Представители ТРЦ связывают это с закрытием кинотеатра для посещения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники центра. «Если говорить про воскресенье (24 марта), то конечно, посещаемость изменилась. Но это связано с тем, что у нас кино было полностью закрыто. В субботу, если показатель и просел, то ненамного. В этот день курганцы пытались осознавать произошедшее», — рассказали URA.RU сотрудники. Торговый центра «Стрекоза» закрыли для посещения кинотеатр на время Национального траура в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Руководство ТРЦ ранее сообщало, что вернет курганцам деньги за билеты на показы. В других ТРЦ URA.RU пояснили, что показатель посещаемости не изменился. Например, посетители продолжали приходить в торгово-развлекательный центр «Гиперсити». В штатном режиме работает и ТРЦ «Пушкинский». Сотрудник в разговоре с корреспондентом упомянула, что руководство приняло решение на время траура убрать развлекательные программы. Более подробную информацию о посещаемости журналисту отказались разглашать. Также корреспондент обратилась за информацией к представителям ТРЦ «Рио». На момент публикации журналисту не ответили. Также до представителей центра не удалось дозвониться по номеру из открытых источников. Ранее URA.RU писало, что в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале Crocus City Hall. 137 человек погибло. Вся подробная информация о произошедшем теракте собрана в сюжете URA.RU. По всей России также объявлен траур. На здании «Крокуса» в память о погибших появилось изображение белых журавлей. Курганская область также присоединилась к акции. На медиаэкранах по всему региону появлялись подобные изображения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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