В одном из ТЦ Кургана после теракта в «Крокусе» снизился поток посетителей

25 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

В Кургане практически немного изменилась посещаемость ТРЦ после подмосковного теракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Кургане после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сократился поток посетителей в одном из торгово-развлекательных центров. Представители ТРЦ связывают это с закрытием кинотеатра для посещения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники центра. «Если говорить про воскресенье (24 марта), то конечно, посещаемость изменилась. Но это связано с тем, что у нас кино было полностью закрыто. В субботу, если показатель и просел, то ненамного. В этот день курганцы пытались осознавать произошедшее», — рассказали URA.RU сотрудники. Торговый центра «Стрекоза» закрыли для посещения кинотеатр на время Национального траура в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Руководство ТРЦ ранее сообщало, что вернет курганцам деньги за билеты на показы. В других ТРЦ URA.RU пояснили, что показатель посещаемости не изменился. Например, посетители продолжали приходить в торгово-развлекательный центр «Гиперсити». В штатном режиме работает и ТРЦ «Пушкинский». Сотрудник в разговоре с корреспондентом упомянула, что руководство приняло решение на время траура убрать развлекательные программы. Более подробную информацию о посещаемости журналисту отказались разглашать. Также корреспондент обратилась за информацией к представителям ТРЦ «Рио». На момент публикации журналисту не ответили. Также до представителей центра не удалось дозвониться по номеру из открытых источников. Ранее URA.RU писало, что в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале Crocus City Hall. 137 человек погибло. Вся подробная информация о произошедшем теракте собрана в сюжете URA.RU. По всей России также объявлен траур. На здании «Крокуса» в память о погибших появилось изображение белых журавлей. Курганская область также присоединилась к акции. На медиаэкранах по всему региону появлялись подобные изображения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сократился поток посетителей в одном из торгово-развлекательных центров. Представители ТРЦ связывают это с закрытием кинотеатра для посещения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники центра. «Если говорить про воскресенье (24 марта), то конечно, посещаемость изменилась. Но это связано с тем, что у нас кино было полностью закрыто. В субботу, если показатель и просел, то ненамного. В этот день курганцы пытались осознавать произошедшее», — рассказали URA.RU сотрудники. Торговый центра «Стрекоза» закрыли для посещения кинотеатр на время Национального траура в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Руководство ТРЦ ранее сообщало, что вернет курганцам деньги за билеты на показы. В других ТРЦ URA.RU пояснили, что показатель посещаемости не изменился. Например, посетители продолжали приходить в торгово-развлекательный центр «Гиперсити». В штатном режиме работает и ТРЦ «Пушкинский». Сотрудник в разговоре с корреспондентом упомянула, что руководство приняло решение на время траура убрать развлекательные программы. Более подробную информацию о посещаемости журналисту отказались разглашать. Также корреспондент обратилась за информацией к представителям ТРЦ «Рио». На момент публикации журналисту не ответили. Также до представителей центра не удалось дозвониться по номеру из открытых источников. Ранее URA.RU писало, что в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале Crocus City Hall. 137 человек погибло. Вся подробная информация о произошедшем теракте собрана в сюжете URA.RU. По всей России также объявлен траур. На здании «Крокуса» в память о погибших появилось изображение белых журавлей. Курганская область также присоединилась к акции. На медиаэкранах по всему региону появлялись подобные изображения.