19 марта 2024

Тюменские власти повысят зарплату главному по госуслугам

В Тюмени оклад начальника областного МФЦ поднимут до 131 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник областного МФЦ будет получать оклад в 131 662 рубля Фото:

Тюменские власти повысят оклады и, следовательно, зарплаты начальника областного МФЦ, а также его заместителя и главного бухгалтера учреждения. Проект соответствующих поправок в законодательство размещен на сайте правительства региона.

«Установить, что должностной оклад руководителя ГАУ ТО „МФЦ“ устанавливается в твердой сумме в следующем размере: 131 662 рубля. Оклад заместителя руководителя — 116 102 рубля, главного бухгалтера — 69 423 рубля», — говорится в проекте, разработанном аппаратом губернатора Тюменской области.

В настоящее время оклады данных специалистов ниже. Они составляют 125 992 рубля, 111 102 рубля и 66 433 рубля соответственно. Вслед за окладами, которые являются базой для начисления зарплат (к которым плюсуются премии и другие надбавки), повысится и общий доход сотрудников.

В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 апреля. Пока проект находится в стадии публичных консультаций. Ранее URA.RU писало, что директору, его заместителю и главному бухгалтеру «Центра занятости населения Тюменской области» за год трижды повышали оклады.

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Тюменские власти повысят оклады и, следовательно, зарплаты начальника областного МФЦ, а также его заместителя и главного бухгалтера учреждения. Проект соответствующих поправок в законодательство размещен на сайте правительства региона. «Установить, что должностной оклад руководителя ГАУ ТО „МФЦ“ устанавливается в твердой сумме в следующем размере: 131 662 рубля. Оклад заместителя руководителя — 116 102 рубля, главного бухгалтера — 69 423 рубля», — говорится в проекте, разработанном аппаратом губернатора Тюменской области. В настоящее время оклады данных специалистов ниже. Они составляют 125 992 рубля, 111 102 рубля и 66 433 рубля соответственно. Вслед за окладами, которые являются базой для начисления зарплат (к которым плюсуются премии и другие надбавки), повысится и общий доход сотрудников. В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 апреля. Пока проект находится в стадии публичных консультаций. Ранее URA.RU писало, что директору, его заместителю и главному бухгалтеру «Центра занятости населения Тюменской области» за год трижды повышали оклады.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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