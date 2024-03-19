Тюменские власти повысят зарплату главному по госуслугам

Тюменские власти повысят оклады и, следовательно, зарплаты начальника областного МФЦ, а также его заместителя и главного бухгалтера учреждения. Проект соответствующих поправок в законодательство размещен на сайте правительства региона.
«Установить, что должностной оклад руководителя ГАУ ТО „МФЦ“ устанавливается в твердой сумме в следующем размере: 131 662 рубля. Оклад заместителя руководителя — 116 102 рубля, главного бухгалтера — 69 423 рубля», — говорится в проекте, разработанном аппаратом губернатора Тюменской области.
В настоящее время оклады данных специалистов ниже. Они составляют 125 992 рубля, 111 102 рубля и 66 433 рубля соответственно. Вслед за окладами, которые являются базой для начисления зарплат (к которым плюсуются премии и другие надбавки), повысится и общий доход сотрудников.
В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 апреля. Пока проект находится в стадии публичных консультаций. Ранее URA.RU писало, что директору, его заместителю и главному бухгалтеру «Центра занятости населения Тюменской области» за год трижды повышали оклады.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.