В Тюменской области начали готовиться к закрытию зимников

С 25 марта в Тюменской области начнут закрывать ледовые переправы

20 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Ледовые переправы начнут закрывать с 25 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В связи с повышением температуры воздуха на территории Тюменской области начнут закрывать ледовые переправы. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. Там уточнили, что ориентировочно с 25 марта будут закрыты зимники на реке Иртыш у с. Уват, с. Тугалово и д. Экстезерь, а также на реке Тобол у с. Ярково. «Лед на реках становится тоньше, меняет свою структуру, местами на нем выступает вода. Специалисты профильных служб регулярно проводят мониторинг состояния льда. В связи с повышением температуры воздуха ориентировочно с 25 марта ледовые переправы на р. Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на р. Тобол у села Ярково могут быть закрыты», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Там добавили, что сроки могут быть скорректированы с учетом погоды и фактического состояния льда на переправах. После закрытия зимника через реку Иртыш в села Уват перевозка пешеходов будет осуществляться с помощью судна на воздушной подушке. У села Тугалово будет работать паром. Рядом с селом Ярково и деревней Экстезерь есть альтернативные пути объезда. Ранее агентство писало о том, что на ледовой переправе возле Тобольска понизили разрешенную грузоподъемность транспорта. Проезд разрешили для техники не тяжелее 20 тонн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с повышением температуры воздуха на территории Тюменской области начнут закрывать ледовые переправы. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. Там уточнили, что ориентировочно с 25 марта будут закрыты зимники на реке Иртыш у с. Уват, с. Тугалово и д. Экстезерь, а также на реке Тобол у с. Ярково. «Лед на реках становится тоньше, меняет свою структуру, местами на нем выступает вода. Специалисты профильных служб регулярно проводят мониторинг состояния льда. В связи с повышением температуры воздуха ориентировочно с 25 марта ледовые переправы на р. Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на р. Тобол у села Ярково могут быть закрыты», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Там добавили, что сроки могут быть скорректированы с учетом погоды и фактического состояния льда на переправах. После закрытия зимника через реку Иртыш в села Уват перевозка пешеходов будет осуществляться с помощью судна на воздушной подушке. У села Тугалово будет работать паром. Рядом с селом Ярково и деревней Экстезерь есть альтернативные пути объезда. Ранее агентство писало о том, что на ледовой переправе возле Тобольска понизили разрешенную грузоподъемность транспорта. Проезд разрешили для техники не тяжелее 20 тонн.