19 марта 2024

В Тюменской области начали готовиться к закрытию зимников

С 25 марта в Тюменской области начнут закрывать ледовые переправы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, знак стоп, снегопад, зима, сугроб, стоп, метель, плохая видимость, кирпич, опад
Ледовые переправы начнут закрывать с 25 марта Фото:

В связи с повышением температуры воздуха на территории Тюменской области начнут закрывать ледовые переправы. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. Там уточнили, что ориентировочно с 25 марта будут закрыты зимники на реке Иртыш у с. Уват, с. Тугалово и д. Экстезерь, а также на реке Тобол у с. Ярково.

«Лед на реках становится тоньше, меняет свою структуру, местами на нем выступает вода. Специалисты профильных служб регулярно проводят мониторинг состояния льда. В связи с повышением температуры воздуха ориентировочно с 25 марта ледовые переправы на р. Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на р. Тобол у села Ярково могут быть закрыты», — указано в сообщении ГУС Тюменской области.

Там добавили, что сроки могут быть скорректированы с учетом погоды и фактического состояния льда на переправах. После закрытия зимника через реку Иртыш в села Уват перевозка пешеходов будет осуществляться с помощью судна на воздушной подушке. У села Тугалово будет работать паром. Рядом с селом Ярково и деревней Экстезерь есть альтернативные пути объезда.

Ранее агентство писало о том, что на ледовой переправе возле Тобольска понизили разрешенную грузоподъемность транспорта. Проезд разрешили для техники не тяжелее 20 тонн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с повышением температуры воздуха на территории Тюменской области начнут закрывать ледовые переправы. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. Там уточнили, что ориентировочно с 25 марта будут закрыты зимники на реке Иртыш у с. Уват, с. Тугалово и д. Экстезерь, а также на реке Тобол у с. Ярково. «Лед на реках становится тоньше, меняет свою структуру, местами на нем выступает вода. Специалисты профильных служб регулярно проводят мониторинг состояния льда. В связи с повышением температуры воздуха ориентировочно с 25 марта ледовые переправы на р. Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на р. Тобол у села Ярково могут быть закрыты», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Там добавили, что сроки могут быть скорректированы с учетом погоды и фактического состояния льда на переправах. После закрытия зимника через реку Иртыш в села Уват перевозка пешеходов будет осуществляться с помощью судна на воздушной подушке. У села Тугалово будет работать паром. Рядом с селом Ярково и деревней Экстезерь есть альтернативные пути объезда. Ранее агентство писало о том, что на ледовой переправе возле Тобольска понизили разрешенную грузоподъемность транспорта. Проезд разрешили для техники не тяжелее 20 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...