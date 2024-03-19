В Тюменской области начали готовиться к закрытию зимников

В связи с повышением температуры воздуха на территории Тюменской области начнут закрывать ледовые переправы. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. Там уточнили, что ориентировочно с 25 марта будут закрыты зимники на реке Иртыш у с. Уват, с. Тугалово и д. Экстезерь, а также на реке Тобол у с. Ярково.
«Лед на реках становится тоньше, меняет свою структуру, местами на нем выступает вода. Специалисты профильных служб регулярно проводят мониторинг состояния льда. В связи с повышением температуры воздуха ориентировочно с 25 марта ледовые переправы на р. Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на р. Тобол у села Ярково могут быть закрыты», — указано в сообщении ГУС Тюменской области.
Там добавили, что сроки могут быть скорректированы с учетом погоды и фактического состояния льда на переправах. После закрытия зимника через реку Иртыш в села Уват перевозка пешеходов будет осуществляться с помощью судна на воздушной подушке. У села Тугалово будет работать паром. Рядом с селом Ярково и деревней Экстезерь есть альтернативные пути объезда.
Ранее агентство писало о том, что на ледовой переправе возле Тобольска понизили разрешенную грузоподъемность транспорта. Проезд разрешили для техники не тяжелее 20 тонн.
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