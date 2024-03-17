В Тобольске ввели ограничения на ледовой переправе

18 марта 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Проезд разрешен для транспорта не тяжелее 20 тонн (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На ледовой переправе в Тобольске понизили разрешенную грузоподъемность транспорта: проезд разрешен для техники не тяжелее 20 тонн. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В связи с теплой погодой, установившейся в последние дни, толщина ледового покрова на реке Иртыш уменьшается. Управление по ГОЧС Тобольска информирует горожан, что с 18 марта на ледовой переправе „Тобольск-Бекерево“ будет понижена грузоподъемность. Разрешено будет движение транспорта с максимальной массой не более 20 тонн с установлением соответствующих знаков», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти арендуют судно на воздушной подушке, чтобы горожане могли пересекать реку в период ледохода. А позднее такое судно будет приобретено в постоянную собственность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На ледовой переправе в Тобольске понизили разрешенную грузоподъемность транспорта: проезд разрешен для техники не тяжелее 20 тонн. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В связи с теплой погодой, установившейся в последние дни, толщина ледового покрова на реке Иртыш уменьшается. Управление по ГОЧС Тобольска информирует горожан, что с 18 марта на ледовой переправе „Тобольск-Бекерево“ будет понижена грузоподъемность. Разрешено будет движение транспорта с максимальной массой не более 20 тонн с установлением соответствующих знаков», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти арендуют судно на воздушной подушке, чтобы горожане могли пересекать реку в период ледохода. А позднее такое судно будет приобретено в постоянную собственность.