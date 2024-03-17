17 марта 2024

В Тобольске ввели ограничения на ледовой переправе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
Проезд разрешен для транспорта не тяжелее 20 тонн (архивное фото) Фото:

На ледовой переправе в Тобольске понизили разрешенную грузоподъемность транспорта: проезд разрешен для техники не тяжелее 20 тонн. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«В связи с теплой погодой, установившейся в последние дни, толщина ледового покрова на реке Иртыш уменьшается. Управление по ГОЧС Тобольска информирует горожан, что с 18 марта на ледовой переправе „Тобольск-Бекерево“ будет понижена грузоподъемность. Разрешено будет движение транспорта с максимальной массой не более 20 тонн с установлением соответствующих знаков», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что власти арендуют судно на воздушной подушке, чтобы горожане могли пересекать реку в период ледохода. А позднее такое судно будет приобретено в постоянную собственность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ледовой переправе в Тобольске понизили разрешенную грузоподъемность транспорта: проезд разрешен для техники не тяжелее 20 тонн. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В связи с теплой погодой, установившейся в последние дни, толщина ледового покрова на реке Иртыш уменьшается. Управление по ГОЧС Тобольска информирует горожан, что с 18 марта на ледовой переправе „Тобольск-Бекерево“ будет понижена грузоподъемность. Разрешено будет движение транспорта с максимальной массой не более 20 тонн с установлением соответствующих знаков», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти арендуют судно на воздушной подушке, чтобы горожане могли пересекать реку в период ледохода. А позднее такое судно будет приобретено в постоянную собственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...