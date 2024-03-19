19 марта 2024

На Тюменскую область надвигаются морозы и штормовой ветер

В Тюменской области похолодает до -16 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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На Тюменскую область надвигаются заморозки Фото:

Порывы ветра в Тюменской области местами усилятся до 15 м/с. Об этом в прогнозе погоды на 20 марта сообщает официальный сайт Гидрометцентра России. При этом ночью 21 марта на территории региона ожидаются заморозки до -16 градусов.

«Тюменская область. Ветер. Период предупреждения до 20 ч. 20 марта. Местами порывы до 15 м/с», — указано на официальном сайте Гидрометцентра России.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ночь на 21 марта на территории Тюменской области температура воздуха опустится до -16 градусов. «21 марта, четверг, ночь. Температура воздуха -6, -11 градусов. При прояснении до -16», — сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС.

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Порывы ветра в Тюменской области местами усилятся до 15 м/с. Об этом в прогнозе погоды на 20 марта сообщает официальный сайт Гидрометцентра России. При этом ночью 21 марта на территории региона ожидаются заморозки до -16 градусов. «Тюменская область. Ветер. Период предупреждения до 20 ч. 20 марта. Местами порывы до 15 м/с», — указано на официальном сайте Гидрометцентра России. По данным Обь-Иртышского УГМС, в ночь на 21 марта на территории Тюменской области температура воздуха опустится до -16 градусов. «21 марта, четверг, ночь. Температура воздуха -6, -11 градусов. При прояснении до -16», — сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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