На Тюменскую область надвигаются морозы и штормовой ветер

Порывы ветра в Тюменской области местами усилятся до 15 м/с. Об этом в прогнозе погоды на 20 марта сообщает официальный сайт Гидрометцентра России. При этом ночью 21 марта на территории региона ожидаются заморозки до -16 градусов.
«Тюменская область. Ветер. Период предупреждения до 20 ч. 20 марта. Местами порывы до 15 м/с», — указано на официальном сайте Гидрометцентра России.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ночь на 21 марта на территории Тюменской области температура воздуха опустится до -16 градусов. «21 марта, четверг, ночь. Температура воздуха -6, -11 градусов. При прояснении до -16», — сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС.
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