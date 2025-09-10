Бастрыкина возмутило надругательство над символом воинской славы под Челябинском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад по делу о надругательстве над символом воинской славы — Вечным огнем в селе Долгодеревенское Челябинской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.
«В августе 2025 года в селе Долгодеревенское неизвестные лица совершили действия, направленные на осквернение Вечного огня, являющегося символом воинской славы и расположенного на территории мемориального комплекса „Защитникам Отечества“. Следственным управлением СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в следкоме.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Константину Правосудову представить информацию о предварительных и итоговых результатах расследования. Ход исполнения данного поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Как сообщало ранее URA.RU, в Долгодеревенском неизвестные осквернили Вечный огонь, приготовив на нем яичницу. Вопиющий случай вандализма обнаружили сотрудники местной администрации во время планового обхода памятника.
