10 сентября 2025

Бастрыкина возмутило надругательство над символом воинской славы под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ход расследования уголовного дела взят Бастрыкиным на контроль
Ход расследования уголовного дела взят Бастрыкиным на контроль Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад по делу о надругательстве над символом воинской славы — Вечным огнем в селе Долгодеревенское Челябинской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«В августе 2025 года в селе Долгодеревенское неизвестные лица совершили действия, направленные на осквернение Вечного огня, являющегося символом воинской славы и расположенного на территории мемориального комплекса „Защитникам Отечества“. Следственным управлением СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в следкоме.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Константину Правосудову представить информацию о предварительных и итоговых результатах расследования. Ход исполнения данного поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ранее URA.RU, в Долгодеревенском неизвестные осквернили Вечный огонь, приготовив на нем яичницу. Вопиющий случай вандализма обнаружили сотрудники местной администрации во время планового обхода памятника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад по делу о надругательстве над символом воинской славы — Вечным огнем в селе Долгодеревенское Челябинской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «В августе 2025 года в селе Долгодеревенское неизвестные лица совершили действия, направленные на осквернение Вечного огня, являющегося символом воинской славы и расположенного на территории мемориального комплекса „Защитникам Отечества“. Следственным управлением СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в следкоме. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Константину Правосудову представить информацию о предварительных и итоговых результатах расследования. Ход исполнения данного поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Как сообщало ранее URA.RU, в Долгодеревенском неизвестные осквернили Вечный огонь, приготовив на нем яичницу. Вопиющий случай вандализма обнаружили сотрудники местной администрации во время планового обхода памятника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...