Стало известно, сколько свердловчан утонуло за прошедшее лето

С 1 июня по 33 августа 2025 года на водоемах Свердловской области произошло 33 происшествия. Это на 33% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом рассказал главный государственный инспектор Алексей Морозов.
«Погибли 33 человека — это на 13 меньше, чем в 2024 году. В том числе шестеро несовершеннолетних, что на 14,3% ниже показателя прошлого года», — заявил Морозов на пресс-конференции «ТАСС-Урал».
Антилидером стал Екатеринбург, где погибли четверо человек, включая одного ребенка. Первое место с уральской столицей разделили Режевский, Серовский, Качканарский и Полевской муниципальные округа.
Отмечается, что все трагедии произошли в местах, необорудованных для купания. Основными причинами смерти на воде стали алкогольное опьянение, оставление детей без присмотра и неосторожное поведение у воды.
В августе 2025 года в карьере утонул 8-летний мальчик. Ребенка двое суток искали больше 300 человек — он ушел собирать ягоды и не вернулся. Тело школьника нашли в 15 метрах от берега на глубине семи метров. Подробнее о страшной трагедии — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!