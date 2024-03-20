В ЯНАО назначили новых судей

В Пуровский и Надымский районы ЯНАО назначены мировые судьи. Их кандидатуры утвердили 21 марта депутаты окружного Заксобрания на заседании.
«Утвердить Елену Галкину в должности мирового судьи судебного участка № 1 в суде Пуровского района с 3 апреля. Утвердить в должности мирового судьи судебного участка № 1 Надымского района Марину Коваленко», — вопрос был вынесен на голосование, депутаты единогласно одобрили кандидатуры, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании.
Марина Коваленко находилась в зале. Удостоверение мирового судьи было вручено ей, сразу после утверждения кандидатуры.
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