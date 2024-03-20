20 марта 2024

В ЯНАО назначили новых судей

Заксобрание ЯНАО утвердило новых мировых судей в Пуровский и Надымский районы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, заседание
Депутаты Заксобрания ЯНАО утвердили новых мировых судей Фото:

В Пуровский и Надымский районы ЯНАО назначены мировые судьи. Их кандидатуры утвердили 21 марта депутаты окружного Заксобрания на заседании.

«Утвердить Елену Галкину в должности мирового судьи судебного участка № 1 в суде Пуровского района с 3 апреля. Утвердить в должности мирового судьи судебного участка № 1 Надымского района Марину Коваленко», — вопрос был вынесен на голосование, депутаты единогласно одобрили кандидатуры, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании.

Марина Коваленко находилась в зале. Удостоверение мирового судьи было вручено ей, сразу после утверждения кандидатуры.

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В Пуровский и Надымский районы ЯНАО назначены мировые судьи. Их кандидатуры утвердили 21 марта депутаты окружного Заксобрания на заседании. «Утвердить Елену Галкину в должности мирового судьи судебного участка № 1 в суде Пуровского района с 3 апреля. Утвердить в должности мирового судьи судебного участка № 1 Надымского района Марину Коваленко», — вопрос был вынесен на голосование, депутаты единогласно одобрили кандидатуры, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании. Марина Коваленко находилась в зале. Удостоверение мирового судьи было вручено ей, сразу после утверждения кандидатуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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