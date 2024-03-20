20 марта 2024

Тюменцев зовут смеяться без причины на занятиях йогой

© Служба новостей «URA.RU»
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Йога смеха включает в себя дыхательные практики Фото:

В Тюмени проходят занятия по индийской практике — йоге смеха. Как рассказал URA.RU смехотерапевт и тренер Максим Кравцевич, осознанные занятия смехом приравниваются к фитнесу.

«Это известная мировая практика — смехотерапия и йога смеха. Разработаны они в Индии, а мы ее адаптировали на нашу, тюменскую почву. Главный принцип — смех без причины. Мы собираемся, делаем дыхательные практики, смеемся. А смех укрепляет нервную систему, улучшает кровообращение и приносит много пользы. Это упражнение», — рассказал URA.RU Максим Кравцевич.

Максим Кравцевич также проводит занятия по терапии плачем. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проводят йогу со щенками и йогу, где за занятие можно оплатить «по сердцу».

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В Тюмени проходят занятия по индийской практике — йоге смеха. Как рассказал URA.RU смехотерапевт и тренер Максим Кравцевич, осознанные занятия смехом приравниваются к фитнесу. «Это известная мировая практика — смехотерапия и йога смеха. Разработаны они в Индии, а мы ее адаптировали на нашу, тюменскую почву. Главный принцип — смех без причины. Мы собираемся, делаем дыхательные практики, смеемся. А смех укрепляет нервную систему, улучшает кровообращение и приносит много пользы. Это упражнение», — рассказал URA.RU Максим Кравцевич. Максим Кравцевич также проводит занятия по терапии плачем. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проводят йогу со щенками и йогу, где за занятие можно оплатить «по сердцу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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