Тюменцев зовут смеяться без причины на занятиях йогой

В Тюмени проходят занятия по индийской практике — йоге смеха. Как рассказал URA.RU смехотерапевт и тренер Максим Кравцевич, осознанные занятия смехом приравниваются к фитнесу.
«Это известная мировая практика — смехотерапия и йога смеха. Разработаны они в Индии, а мы ее адаптировали на нашу, тюменскую почву. Главный принцип — смех без причины. Мы собираемся, делаем дыхательные практики, смеемся. А смех укрепляет нервную систему, улучшает кровообращение и приносит много пользы. Это упражнение», — рассказал URA.RU Максим Кравцевич.
Максим Кравцевич также проводит занятия по терапии плачем. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проводят йогу со щенками и йогу, где за занятие можно оплатить «по сердцу».
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