Тюменцев зовут смеяться без причины на занятиях йогой

21 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Йога смеха включает в себя дыхательные практики Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени проходят занятия по индийской практике — йоге смеха. Как рассказал URA.RU смехотерапевт и тренер Максим Кравцевич, осознанные занятия смехом приравниваются к фитнесу. «Это известная мировая практика — смехотерапия и йога смеха. Разработаны они в Индии, а мы ее адаптировали на нашу, тюменскую почву. Главный принцип — смех без причины. Мы собираемся, делаем дыхательные практики, смеемся. А смех укрепляет нервную систему, улучшает кровообращение и приносит много пользы. Это упражнение», — рассказал URA.RU Максим Кравцевич. Максим Кравцевич также проводит занятия по терапии плачем. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проводят йогу со щенками и йогу, где за занятие можно оплатить «по сердцу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени проходят занятия по индийской практике — йоге смеха. Как рассказал URA.RU смехотерапевт и тренер Максим Кравцевич, осознанные занятия смехом приравниваются к фитнесу. «Это известная мировая практика — смехотерапия и йога смеха. Разработаны они в Индии, а мы ее адаптировали на нашу, тюменскую почву. Главный принцип — смех без причины. Мы собираемся, делаем дыхательные практики, смеемся. А смех укрепляет нервную систему, улучшает кровообращение и приносит много пользы. Это упражнение», — рассказал URA.RU Максим Кравцевич. Максим Кравцевич также проводит занятия по терапии плачем. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проводят йогу со щенками и йогу, где за занятие можно оплатить «по сердцу».