В Тюмени нарушили федеральный закон при реставрации городского памятника

В Тюмени нашли переплату в миллионы рублей при реставрации водонапорной башни

21 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Сейчас подрядчик доказывает, что не взял лишнего при проведении реставрации городского памятника (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Реставрация тюменской водонапорной башни — городского памятника и объекта культурного наследия, обошлась бюджету на 4,2 млн дороже, чем должна была, что стало нарушением федерального закона. О завышении стоимости работ URA.RU рассказали в Счетной палате Тюмени. «Проведена проверка расходования бюджетных средств направленных на проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту „Водонапорная башня“. Установлены нарушения федерального закона: завышение объемов выполненных работ на сумму 4 253 800 рублей», — сообщили в Счетной палате. Тюменской водонапорной башне уже более 100 лет. Памятник и один из главных символов Тюмени находится на улице Орджоникидзе. Тендер на его реставрацию был объявлен в 2022 году, работы оценили в 134 млн рублей. Субсидию на оплату труда подрядчика из бюджета выделили центру «Дзержинец». Директор учреждения Алена Товескина прокомментировала сложившуюся ситуацию. «В данный момент идут разбирательства. Было зафиксировано превышение стоимости лесов, проведена дополнительная оценка. На сегодняшний день подрядчик пишет объяснительные, готовит документы, которые должны обосновать такую стоимость. Если его позиция подтвердится, то по оплате все останется как есть, если же нет, то эта сумма вернется в бюджет», — рассказала URA.RU Товескина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реставрация тюменской водонапорной башни — городского памятника и объекта культурного наследия, обошлась бюджету на 4,2 млн дороже, чем должна была, что стало нарушением федерального закона. О завышении стоимости работ URA.RU рассказали в Счетной палате Тюмени. «Проведена проверка расходования бюджетных средств направленных на проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту „Водонапорная башня“. Установлены нарушения федерального закона: завышение объемов выполненных работ на сумму 4 253 800 рублей», — сообщили в Счетной палате. Тюменской водонапорной башне уже более 100 лет. Памятник и один из главных символов Тюмени находится на улице Орджоникидзе. Тендер на его реставрацию был объявлен в 2022 году, работы оценили в 134 млн рублей. Субсидию на оплату труда подрядчика из бюджета выделили центру «Дзержинец». Директор учреждения Алена Товескина прокомментировала сложившуюся ситуацию. «В данный момент идут разбирательства. Было зафиксировано превышение стоимости лесов, проведена дополнительная оценка. На сегодняшний день подрядчик пишет объяснительные, готовит документы, которые должны обосновать такую стоимость. Если его позиция подтвердится, то по оплате все останется как есть, если же нет, то эта сумма вернется в бюджет», — рассказала URA.RU Товескина.