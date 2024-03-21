21 марта 2024

Военнослужащего из ЯНАО посмертно представили к госнаграде

В Ямальском районе ЯНАО земляки простятся с бойцом, погибшем на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, гвоздики, цветы в руке
В Новом Порту простятся с погибшим на СВО военнослужащим Фото:
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В Ямальском районе ЯНАО земляки простятся с погибшим при выполнении боевых задач военнослужащим Захаром Сэротэтто. За мужество и героизм боец посмертно представлен к государственной награде, сообщает администрация района.

«Наш земляк Захар Сэротэтто погиб в начале февраля при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. За проявленную доблесть он представлен к государственной награде», — сообщает пресс-служба мэрии района в официальном telegram-канале.

Прощание с героем пройдет в поселке Новый порт 23 марта. Желающие проводить героя в последний путь приглашаются к 10 часам в дом культуры.

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В Ямальском районе ЯНАО земляки простятся с погибшим при выполнении боевых задач военнослужащим Захаром Сэротэтто. За мужество и героизм боец посмертно представлен к государственной награде, сообщает администрация района. «Наш земляк Захар Сэротэтто погиб в начале февраля при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. За проявленную доблесть он представлен к государственной награде», — сообщает пресс-служба мэрии района в официальном telegram-канале. Прощание с героем пройдет в поселке Новый порт 23 марта. Желающие проводить героя в последний путь приглашаются к 10 часам в дом культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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