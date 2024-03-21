Военнослужащего из ЯНАО посмертно представили к госнаграде

В Ямальском районе ЯНАО земляки простятся с погибшим при выполнении боевых задач военнослужащим Захаром Сэротэтто. За мужество и героизм боец посмертно представлен к государственной награде, сообщает администрация района.
«Наш земляк Захар Сэротэтто погиб в начале февраля при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. За проявленную доблесть он представлен к государственной награде», — сообщает пресс-служба мэрии района в официальном telegram-канале.
Прощание с героем пройдет в поселке Новый порт 23 марта. Желающие проводить героя в последний путь приглашаются к 10 часам в дом культуры.
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