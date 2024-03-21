21 марта 2024

Мошенники создают фейк-страницы мэров ЯНАО в WhatsApp*, не добившись успеха в Telegram

Мошенники создали лже-страницу мэра Колодина в WhatsApp*
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники создали фейковую страницу мэра в мессенджере WhatsApp* Фото:

В ЯНАО мошенники начали создавать фейковые страницы и общаться с жителями округа от имени мэров в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

«Мошенники создали от моего имени аккаунт, теперь в мессенджере WhatsApp. Вновь призываю вас к бдительности», — сообщил Антон Колодин в telegram-канале.

Чиновники окружного правительства и мэры муниципалитетов ЯНАО сразу предупреждают о создании фейковых страниц в официальных аккаунтах в соцсетей. С осени 2023 года насчитывается не один десяток подобных случаев. Злоумышленники могут вступать в переписку, прикрываясь личностью начальника полиции или непосредственным руководителем. В основном, аккаунты создавались в мессенджере Telegram, но теперь обмануть ямальцев пытаются и через и другие мессенджеры.

*WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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В ЯНАО мошенники начали создавать фейковые страницы и общаться с жителями округа от имени мэров в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин. «Мошенники создали от моего имени аккаунт, теперь в мессенджере WhatsApp. Вновь призываю вас к бдительности», — сообщил Антон Колодин в telegram-канале. Чиновники окружного правительства и мэры муниципалитетов ЯНАО сразу предупреждают о создании фейковых страниц в официальных аккаунтах в соцсетей. С осени 2023 года насчитывается не один десяток подобных случаев. Злоумышленники могут вступать в переписку, прикрываясь личностью начальника полиции или непосредственным руководителем. В основном, аккаунты создавались в мессенджере Telegram, но теперь обмануть ямальцев пытаются и через и другие мессенджеры. *WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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