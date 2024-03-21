Мошенники создают фейк-страницы мэров ЯНАО в WhatsApp*, не добившись успеха в Telegram

В ЯНАО мошенники начали создавать фейковые страницы и общаться с жителями округа от имени мэров в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.
«Мошенники создали от моего имени аккаунт, теперь в мессенджере WhatsApp. Вновь призываю вас к бдительности», — сообщил Антон Колодин в telegram-канале.
Чиновники окружного правительства и мэры муниципалитетов ЯНАО сразу предупреждают о создании фейковых страниц в официальных аккаунтах в соцсетей. С осени 2023 года насчитывается не один десяток подобных случаев. Злоумышленники могут вступать в переписку, прикрываясь личностью начальника полиции или непосредственным руководителем. В основном, аккаунты создавались в мессенджере Telegram, но теперь обмануть ямальцев пытаются и через и другие мессенджеры.
*WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
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