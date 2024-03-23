Вьетнам выдал РФ обвиняемого в массовом убийстве экс-полицейского

Бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых, который обвиняется в тройном убийстве в Подмосковье, экстрадирован в Москву из Вьетнама. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В ближайшее время мои коллеги… доставят в Москву обвиняемого в совершении одного из самых резонансных преступлений последних месяцев», — заявила Ирина Волк. По ее словам, после убийств Борзых успел скрыться за границей. Завление Волк опубликовано в
В феврале Борзых застрелил трех женщин в Подмосковье, похитил несколько миллионов рублей и автомобиль, считает следствие. Спустя время по каналам Интерпола было установлено, что фигурант скрылся во Вьетнаме. Там его задержали 22 марта.
Суд предъявил обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. 8 февраля Тверской суд Москвы заочно арестовал Борзых.
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