Вьетнам выдал РФ обвиняемого в массовом убийстве экс-полицейского

МВД: экс-полицейский, обвиняемый в массовом убийстве, экструдирован в РФ
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Бывший полицейский после трех убийств попытался скрыться во Вьетнаме, рассказала Ирина Волк Фото:

Бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых, который обвиняется в тройном убийстве в Подмосковье, экстрадирован в Москву из Вьетнама. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ближайшее время мои коллеги… доставят в Москву обвиняемого в совершении одного из самых резонансных преступлений последних месяцев», — заявила Ирина Волк. По ее словам, после убийств Борзых успел скрыться за границей. Завление Волк опубликовано в telegram-канале «МВД Медиа».

В феврале Борзых застрелил трех женщин в Подмосковье, похитил несколько миллионов рублей и автомобиль, считает следствие. Спустя время по каналам Интерпола было установлено, что фигурант скрылся во Вьетнаме. Там его задержали 22 марта.

Суд предъявил обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. 8 февраля Тверской суд Москвы заочно арестовал Борзых.

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Бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых, который обвиняется в тройном убийстве в Подмосковье, экстрадирован в Москву из Вьетнама. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. «В ближайшее время мои коллеги… доставят в Москву обвиняемого в совершении одного из самых резонансных преступлений последних месяцев», — заявила Ирина Волк. По ее словам, после убийств Борзых успел скрыться за границей. Завление Волк опубликовано в telegram-канале «МВД Медиа». В феврале Борзых застрелил трех женщин в Подмосковье, похитил несколько миллионов рублей и автомобиль, считает следствие. Спустя время по каналам Интерпола было установлено, что фигурант скрылся во Вьетнаме. Там его задержали 22 марта. Суд предъявил обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. 8 февраля Тверской суд Москвы заочно арестовал Борзых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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