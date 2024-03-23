Вьетнам выдал РФ обвиняемого в массовом убийстве экс-полицейского

МВД: экс-полицейский, обвиняемый в массовом убийстве, экструдирован в РФ

23 марта 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

Бывший полицейский после трех убийств попытался скрыться во Вьетнаме, рассказала Ирина Волк Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых, который обвиняется в тройном убийстве в Подмосковье, экстрадирован в Москву из Вьетнама. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. «В ближайшее время мои коллеги… доставят в Москву обвиняемого в совершении одного из самых резонансных преступлений последних месяцев», — заявила Ирина Волк. По ее словам, после убийств Борзых успел скрыться за границей. Завление Волк опубликовано в telegram-канале «МВД Медиа». В феврале Борзых застрелил трех женщин в Подмосковье, похитил несколько миллионов рублей и автомобиль, считает следствие. Спустя время по каналам Интерпола было установлено, что фигурант скрылся во Вьетнаме. Там его задержали 22 марта. Суд предъявил обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. 8 февраля Тверской суд Москвы заочно арестовал Борзых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых, который обвиняется в тройном убийстве в Подмосковье, экстрадирован в Москву из Вьетнама. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. «В ближайшее время мои коллеги… доставят в Москву обвиняемого в совершении одного из самых резонансных преступлений последних месяцев», — заявила Ирина Волк. По ее словам, после убийств Борзых успел скрыться за границей. Завление Волк опубликовано в telegram-канале «МВД Медиа». В феврале Борзых застрелил трех женщин в Подмосковье, похитил несколько миллионов рублей и автомобиль, считает следствие. Спустя время по каналам Интерпола было установлено, что фигурант скрылся во Вьетнаме. Там его задержали 22 марта. Суд предъявил обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. 8 февраля Тверской суд Москвы заочно арестовал Борзых.